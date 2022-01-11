Госдепартамент о переговорах с Россией по безопасности: "США были тверды"

В Госдепартаменте ответили на требование России на переговорах в Женеве гарантировать нерасширение НАТО.

США не согласны с требованием России на запрет вступления в НАТО новых стран, в том числе Украины.

Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса,

- заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на брифинге после завершившихся в Женеве консультаций с Россией по безопасности.

По её словам, Вашингтон не откажется "от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США".

По словам американского дипломата, представители США "были тверды, возражая на предложения о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными", передаёт ТАСС.

Представитель Госдепартамента отметила, что также обсуждался вопрос о военных учениях в Европе. Эта проблема станет одной из тем переговоров в рамках Совета Россия - НАТО.

Замглавы Госдепартамента отметила, что стороны в Женеве признали, что гипотетическая "ядерная война никогда не будет выиграна и не должна вестись".

Россия на переговорах с США и НАТО по безопасности требует письменных гарантий нерасширения НАТО и размещения вооружений вблизи границ.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.