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Госдепартамент о переговорах с Россией по безопасности: "США были тверды"

11 января 2022, 00:55  •  27 • Политика
В Госдепартаменте ответили на требование России на переговорах в Женеве гарантировать нерасширение НАТО.
США не согласны с требованием России на запрет вступления в НАТО новых стран, в том числе Украины.
Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса,
- заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на брифинге после завершившихся в Женеве консультаций с Россией по безопасности.
По её словам, Вашингтон не откажется "от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США".
По словам американского дипломата, представители США "были тверды, возражая на предложения о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными", передаёт ТАСС.
Представитель Госдепартамента отметила, что также обсуждался вопрос о военных учениях в Европе. Эта проблема станет одной из тем переговоров в рамках Совета Россия - НАТО.
Замглавы Госдепартамента отметила, что стороны в Женеве признали, что гипотетическая "ядерная война никогда не будет выиграна и не должна вестись".
Россия на переговорах с США и НАТО по безопасности требует письменных гарантий нерасширения НАТО и размещения вооружений вблизи границ.
12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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