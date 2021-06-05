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Госдеп за, Пентагон против: США раскололи радужные флаги
05 июня 2021, 09:05 • 92 • В мире
В США настоящий раскол – государственные ведомства никак не могут договориться о поддержке сексуальных меньшинств. На этот раз проблема в радужных флагах.
В Пентагоне решили, что неофициальные флаги на военных базах использоваться не будут. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби считает, что для радужных полотнищ тоже не стоит делать исключение.
В материале телеканал CNN упоминается, что Госдеп придерживается иного мнения. Энтони Блинкен, госсекретарь США, чуть больше месяца назад разрешил вешать флаг сексуальных меньшинств даже на одном флагштоке с государственным американским флагом. Впрочем, это дозволение касалось дипломатических представительств Соединённых Штатов.
В 2020 году Марк Эспер, который был тогда главой Минобороны США, подписал документ о флагах. Там был указан перечень знамён, которые разрешено вывешивать на военных объектах. Радужный флаг, а также флаг Конфедерации в списке не значились.
Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании пообещал, что изменит это решение Эспера. Он заявил: флаг Конфедерации по-прежнему будет оставаться запрещённым, а шестицветному полотнищу дадут особые разрешения.
В июне Соединённые Штаты традиционно сходят с ума по нетрадиционным ценностям. Они называют это "месяцем гордости" и отмечают успехи, достигнутые в области пропаганды различных извращений. Подключились даже крупнейшие производители, ведь на "модной" теме можно нажиться. Apple выпустила особые ремешки для своих часов, а Lego – конструктор, где использованы шесть цветов "толерантной радуги".
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