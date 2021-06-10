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Госдеп выразил надежду на возвращение американского посла в Москву

10 июня 2021, 23:50  •  70 • Политика
Глава пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс рассказал о надеждах ведомства на возвращение американского посла Джона Салливана в Москву. Это, по расчётам Вашингтона, должно случиться "в предстоящие недели".
Салливан в конце апреля был вызван в Вашингтон на консультации.
"У нас есть все ожидания, что он вернётся в Москву в предстоящие недели", - произнёс Прайс в ходе брифинга 10 июня.
Представитель внешнеполитического ведомства США добавил, что Джон Салливан был "глубоко вовлечён" в подготовку встречи американского лидера Джо Байдена с коллегой из России Владимиром Путиным. В обязанности посла входило взаимодействие с высокопоставленными политиками в Белом доме. Кроме того, Салливан взаимодействовал с высокоранговыми сотрудниками Госдепа.
Ранее президент США Джо Байден в одном из интервью пригрозил, что Кремлю придётся "заплатить цену" за якобы произошедшее вмешательство в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома позволил себе резко отозваться о своём русском коллеге. После этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций. На родине он находится с 21 марта. Месяцем позже американский посол Джон Салливан из Москвы отправился в Вашингтон. Сообщалось, что он тоже вызван для консультаций.
Встреча президентов России и США намечена на 16 июня. Лидеры стран встретятся в Женеве. По словам Владимира Путина, он будет говорить с американским лидером о разоружении, стратегической стабильности, а также о пандемии коронавируса и изменениях климата. На саммите также затронут тему вооружённых конфликтов в горячих точках. Президент России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас на крайне низком уровне, поэтому при личной встрече глав государств должны быть найдены пути урегулирования двусторонних отношений.

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