Госдеп выбирает Ахметова и сливает Коломойского? • 106 • Украина

Драка Зеленского и Ахметова получила новый виток после пресс-конференции, в ходе которой президент обвинил олигарха в организации госпереворота. А это значит, что где-то потирает руки Игорь Коломойский, для которого продолжение этого конфликта — лучшая почва для укрепления собственных позиций. Впрочем, западные кураторы не одобряют эти планы.



Коломойский – очевидный бенефициар нарастающей конфронтации между Зеленским и теперь, кажется, уже всеми политическими силами. Изгнанный спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о планах идти в президенты, а прикрывать его тылы вызвались Петр Порошенко и Арсен Аваков. Первый уже встречался с послами G7 за спиной Зеленского и убеждал их в том, что Разумков наиболее перспективный кандидат на следующих президентских выборах и ставку нужно делать на него. С флангов Зеленского атакуют журналисты – Савик Шустер вернулся в эфир после трехлетнего изгнания, Гордон переметнулся на ахметовские телеканалы, заявив, что «Зеленский – умер». Грантоеды-соросята тоже подключились к атаке на Банковую.



Противостоять этой буре вызвался телеканал Коломойского «1+1». Кроме того, в Верховной Раде на страже интересов Зеленского по-прежнему заседает партия «За будущее», которая помогла выдворить из парламента Разумкова. Беня также продолжает финансировать часть радикальных группировок, а его Кременчугский НПЗ выдаст нужное количество бензина, чтобы заправить технику Нацгвардии, которая с января перейдет под контроль президента и, в случае чего, въедет в Киев для разгона потенциального майдана.



Однако за этот «пакет услуг» Беня попросил столько, что у Офиса президента чуть не дрогнула рука набрать Ахметову и попросить о перемирии на его условиях, авось они окажутся поскромнее Бениных аппетитов. Да и главный козырь сезона все-таки у Ринатовой ДТЭК – это вся угольная логистика. Знаменитые корабли с углем, о скором прибытии которых Зеленский недавно отчитывался, будто они принадлежат Офису президента.



В сделке, которую предлагает Коломойский – дело не в жадности олигарха. А в принципах. Стоит вспомнить о том, что Зеленский уже не впервые решил повоевать с олигархами. И первая разборка у него была именно с Беней. В феврале 2020 президент слил его креатуру Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. А затем и всё правительство Гончарука, министры которого докладывали не только в фонд Сороса о обо всех государственных делах, но и Коломойскому. В общем, Беня хотел тогда, чтобы Зеленский вернул ему «Приватбанк», дал гарантии прикрыть расследования о хищении бюджетных денег через банк, а также требовал набросить «удавку» на шею его старого друга - Рината. Душить его бизнес-империю Коломойский собирался через повышение ренты на добычу железной руды. Эта инициатива тогда гремела во всех СМИ.



Короче, у Зеленского был шок от прожорливости Коломойского и, хотя тот помог ему взобраться на властный олимп, – решил давить своего покровителя. Однако Зеленский как следует не подумал о том, что для опоры придется сдружиться с Ринатом Ахметовым, который за свою поддержку сформирует свой «пакет услуг и тарифный план». Ринат же, понимая, что может оказаться в будущем на месте Коломойского – грамотно закрыл наиболее слабые места. В начале 2019 года у олигарха на хвосте сидела СБУ с делом «Роттердам+». Ахметова уже начали вызывать на допросы. Поэтому первая просьба к Зеленскому была насчет закрытия дела. Чтобы всё развалилось наверняка, Ахметов, говорят, заслал на президентские офшоры крупную сумму. Так Зеленский лишился главного козыря в случае потенциальной драки с ним.



И вот драка началась, а крыть Зеленскому и его команде особо-то и нечем. Обвинения в госперевороте, которые он предъявил, слишком размытые и попахивают очередной импровизацией. Этот тупик открывает для Коломойского хорошие перспективы отыграться за отступление 2020 года. Беня уже вывалил Офису целый мешок требований. Деваться Зеленскому некуда. Единственный вариант – капитуляция перед Ахметовым. Однако это уничтожит репутацию Зе, который начал эпопею с деолигархизацией и начал разыграть карту сильного лидера, способного «в порошок стереть» любого, кто перечит линии партии.



Но вопрос о том, кого в итоге выберет Зеленский – стоит не совсем корректно. Выбор тут скорее за Госдепом. И там пока склоняются к Ахметову. Причин для этого много. В целом Коломойский – токсичная фигура для США. Громкие скандалы преследуют олигарха еще с нулевых, когда Беня при поддержке украинской и еврейской диаспоры выстроил целую империю по отмыванию денег, куда вовлечены и крупные американские политики. Эта деятельность привлекает слишком много внимания и ФБР давно шьет большое дело. Однако умение олигарха выстраивать интересные расклады – пока спасало Коломойского. В 2018 году в обмен на отсрочку по отмывочным расследованиям он предложил кандидатуру Зеленского и обещал сколотить ручное правительство соросят вместо схематозной команды Порошенко. Госдеп на это купился. Однако затем Беня захотел сыграть по-крупному, решив помочь республиканской партии завалить кандидатуру Джо Байдена на выборах 2020 года. Беня помог с украинским компроматом на семью Байдена, которым вооружился адвокат Трампа Руди Джулиани и сильно насолил Байдену и демпартии. Этого победившие демократы олигарху так и не простили.



От Зеленского они ждали уголовных дел против Коломойского и его выдачи в США для громкого судебного процесса над глобальной «прачечной» группы «Приват». Однако Зеленский медлил на фоне ухудшения отношений с Ахметовым. Кто тогда подставит плечо и даст свои телеканалы «слугам»?



И в Госдепе уже начали раскачивать ситуацию. Во-первых, кипрский суд на днях вновь вызвал Коломойского на слушания по делу о возмещении убытков в размере 5,5 млрд долларов, которые национализированный «Приватбанк» пытается взыскать с олигарха и его партнера Геннадия Боголюбова. В случае признания ущерба, дело может обернуться международным розыском для компаньонов. А тогда и американское правосудие захочет увидеть Коломойского в своих краях. Там, кстати, набирает обороты интересный скандал – промышленные активы Коломойского, купленные в США, оказались разорены, при этом набрали долгов и отметились нарушениями трудового законодательства и экологическими штрафами. К примеру, сталелитейная фабрика Warren Steel в штате Огайо задолжала кредиторам 35 миллионов долларов, а летом 2021 года офис завода внезапно сгорел – а с ним и вся документация. Всё это эпизоды, связанные с отмыванием украинских денег, и они потенциально грозят Коломойскому уголовными делами и экстрадицией.



Еще одним тревожным звоночком можно считать недавно вышедшую книгу журналиста-расследователя Кейси Мичела под названием «Американская клептократия». Большая часть работы посвящена именно украинскому олигарху и его отмывочной империи, а еще в работе упоминают его связи с Зеленским. Так что возможно Госдеп таким образом рекомендует Зе не прятаться за спиной у Бени, а Бене – не подыгрывать президенту.



Что касается Ахметова, то на этот раз, видимо, он договорился с Госдепом, представив кандидатуру Разумкова, и не только. Ахметов презентовал целый набор полит-проектов на выбор Вашингтонского обкома. Там это приветствуют.

Драка Зеленского и Ахметова получила новый виток после пресс-конференции, в ходе которой президент обвинил олигарха в организации госпереворота. А это значит, что где-то потирает руки Игорь Коломойский, для которого продолжение этого конфликта — лучшая почва для укрепления собственных позиций. Впрочем, западные кураторы не одобряют эти планы.Коломойский – очевидный бенефициар нарастающей конфронтации между Зеленским и теперь, кажется, уже всеми политическими силами. Изгнанный спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о планах идти в президенты, а прикрывать его тылы вызвались Петр Порошенко и Арсен Аваков. Первый уже встречался с послами G7 за спиной Зеленского и убеждал их в том, что Разумков наиболее перспективный кандидат на следующих президентских выборах и ставку нужно делать на него. С флангов Зеленского атакуют журналисты – Савик Шустер вернулся в эфир после трехлетнего изгнания, Гордон переметнулся на ахметовские телеканалы, заявив, что «Зеленский – умер». Грантоеды-соросята тоже подключились к атаке на Банковую.Противостоять этой буре вызвался телеканал Коломойского «1+1». Кроме того, в Верховной Раде на страже интересов Зеленского по-прежнему заседает партия «За будущее», которая помогла выдворить из парламента Разумкова. Беня также продолжает финансировать часть радикальных группировок, а его Кременчугский НПЗ выдаст нужное количество бензина, чтобы заправить технику Нацгвардии, которая с января перейдет под контроль президента и, в случае чего, въедет в Киев для разгона потенциального майдана.Однако за этот «пакет услуг» Беня попросил столько, что у Офиса президента чуть не дрогнула рука набрать Ахметову и попросить о перемирии на его условиях, авось они окажутся поскромнее Бениных аппетитов. Да и главный козырь сезона все-таки у Ринатовой ДТЭК – это вся угольная логистика. Знаменитые корабли с углем, о скором прибытии которых Зеленский недавно отчитывался, будто они принадлежат Офису президента.В сделке, которую предлагает Коломойский – дело не в жадности олигарха. А в принципах. Стоит вспомнить о том, что Зеленский уже не впервые решил повоевать с олигархами. И первая разборка у него была именно с Беней. В феврале 2020 президент слил его креатуру Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. А затем и всё правительство Гончарука, министры которого докладывали не только в фонд Сороса о обо всех государственных делах, но и Коломойскому. В общем, Беня хотел тогда, чтобы Зеленский вернул ему «Приватбанк», дал гарантии прикрыть расследования о хищении бюджетных денег через банк, а также требовал набросить «удавку» на шею его старого друга - Рината. Душить его бизнес-империю Коломойский собирался через повышение ренты на добычу железной руды. Эта инициатива тогда гремела во всех СМИ.Короче, у Зеленского был шок от прожорливости Коломойского и, хотя тот помог ему взобраться на властный олимп, – решил давить своего покровителя. Однако Зеленский как следует не подумал о том, что для опоры придется сдружиться с Ринатом Ахметовым, который за свою поддержку сформирует свой «пакет услуг и тарифный план». Ринат же, понимая, что может оказаться в будущем на месте Коломойского – грамотно закрыл наиболее слабые места. В начале 2019 года у олигарха на хвосте сидела СБУ с делом «Роттердам+». Ахметова уже начали вызывать на допросы. Поэтому первая просьба к Зеленскому была насчет закрытия дела. Чтобы всё развалилось наверняка, Ахметов, говорят, заслал на президентские офшоры крупную сумму. Так Зеленский лишился главного козыря в случае потенциальной драки с ним.И вот драка началась, а крыть Зеленскому и его команде особо-то и нечем. Обвинения в госперевороте, которые он предъявил, слишком размытые и попахивают очередной импровизацией. Этот тупик открывает для Коломойского хорошие перспективы отыграться за отступление 2020 года. Беня уже вывалил Офису целый мешок требований. Деваться Зеленскому некуда. Единственный вариант – капитуляция перед Ахметовым. Однако это уничтожит репутацию Зе, который начал эпопею с деолигархизацией и начал разыграть карту сильного лидера, способного «в порошок стереть» любого, кто перечит линии партии.Но вопрос о том, кого в итоге выберет Зеленский – стоит не совсем корректно. Выбор тут скорее за Госдепом. И там пока склоняются к Ахметову. Причин для этого много. В целом Коломойский – токсичная фигура для США. Громкие скандалы преследуют олигарха еще с нулевых, когда Беня при поддержке украинской и еврейской диаспоры выстроил целую империю по отмыванию денег, куда вовлечены и крупные американские политики. Эта деятельность привлекает слишком много внимания и ФБР давно шьет большое дело. Однако умение олигарха выстраивать интересные расклады – пока спасало Коломойского. В 2018 году в обмен на отсрочку по отмывочным расследованиям он предложил кандидатуру Зеленского и обещал сколотить ручное правительство соросят вместо схематозной команды Порошенко. Госдеп на это купился. Однако затем Беня захотел сыграть по-крупному, решив помочь республиканской партии завалить кандидатуру Джо Байдена на выборах 2020 года. Беня помог с украинским компроматом на семью Байдена, которым вооружился адвокат Трампа Руди Джулиани и сильно насолил Байдену и демпартии. Этого победившие демократы олигарху так и не простили.От Зеленского они ждали уголовных дел против Коломойского и его выдачи в США для громкого судебного процесса над глобальной «прачечной» группы «Приват». Однако Зеленский медлил на фоне ухудшения отношений с Ахметовым. Кто тогда подставит плечо и даст свои телеканалы «слугам»?И в Госдепе уже начали раскачивать ситуацию. Во-первых, кипрский суд на днях вновь вызвал Коломойского на слушания по делу о возмещении убытков в размере 5,5 млрд долларов, которые национализированный «Приватбанк» пытается взыскать с олигарха и его партнера Геннадия Боголюбова. В случае признания ущерба, дело может обернуться международным розыском для компаньонов. А тогда и американское правосудие захочет увидеть Коломойского в своих краях. Там, кстати, набирает обороты интересный скандал – промышленные активы Коломойского, купленные в США, оказались разорены, при этом набрали долгов и отметились нарушениями трудового законодательства и экологическими штрафами. К примеру, сталелитейная фабрика Warren Steel в штате Огайо задолжала кредиторам 35 миллионов долларов, а летом 2021 года офис завода внезапно сгорел – а с ним и вся документация. Всё это эпизоды, связанные с отмыванием украинских денег, и они потенциально грозят Коломойскому уголовными делами и экстрадицией.Еще одним тревожным звоночком можно считать недавно вышедшую книгу журналиста-расследователя Кейси Мичела под названием «Американская клептократия». Большая часть работы посвящена именно украинскому олигарху и его отмывочной империи, а еще в работе упоминают его связи с Зеленским. Так что возможно Госдеп таким образом рекомендует Зе не прятаться за спиной у Бени, а Бене – не подыгрывать президенту.Что касается Ахметова, то на этот раз, видимо, он договорился с Госдепом, представив кандидатуру Разумкова, и не только. Ахметов презентовал целый набор полит-проектов на выбор Вашингтонского обкома. Там это приветствуют. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



106 Источник Похожие новости «Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины Украину готовят к нападению на Приднестровье Депутат бундестага: в интересах Германии признать Крым российским Русские завидуют нашим шароварам. На Украине объяснили насмешки над вышиванками Порошенко убыл в большое дипломатическое турне Чтобы не покупать детали у России, Украина откажется от советских палубных вертолётов и летающих лодок Новости партнеров