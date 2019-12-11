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Госдеп ввел санкции в отношении главы полиции Грозного Ирасханова
11 декабря 2019, 01:09 • 38 • Политика
США ввели санкции в отношении главы МВД Грозного Аслана Ирасханова за нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США во вторник, 10 декабря.
По данным ведомства, Ирасханов несет ответственность за казнь 27 человек. «Мы обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека в Чечне, которые включают широко распространенные случаи внесудебных убийств, пыток, исчезновений и произвольных задержаний со стороны государственных органов», — заявили в офисе госсекретаря США.
Как отмечается в заявлении ведомства, власти России не предпринимают действий для судебного преследования или наказания лиц, причастных к этим нарушениям, что создает атмосферу безнаказанности.
Заявление о санкциях в отношениях Аслана Ирасханова Госдеп сделал в Международный день прав человека.
В мае Вашингтон добавил в санкционный список по «закону Магнитского» специальный отряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пятерых граждан России. В список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов — командир «Терека».
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