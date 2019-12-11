Госдеп ввел санкции в отношении главы полиции Грозного Ирасханова

США ввели санкции в отношении главы МВД Грозного Аслана Ирасханова за нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США во вторник, 10 декабря.

По данным ведомства, Ирасханов несет ответственность за казнь 27 человек. «Мы обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека в Чечне, которые включают широко распространенные случаи внесудебных убийств, пыток, исчезновений и произвольных задержаний со стороны государственных органов», — заявили в офисе госсекретаря США.

Как отмечается в заявлении ведомства, власти России не предпринимают действий для судебного преследования или наказания лиц, причастных к этим нарушениям, что создает атмосферу безнаказанности.

Заявление о санкциях в отношениях Аслана Ирасханова Госдеп сделал в Международный день прав человека.

В мае Вашингтон добавил в санкционный список по «закону Магнитского» специальный отряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пятерых граждан России. В список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов — командир «Терека».