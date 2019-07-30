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Госдеп США ждет от Зеленского "творческого подхода" к Донбассу, пока Киев ведет "борьбу за умы"

30 июля 2019, 03:24  •  7 • Политика
Госдеп США ждет от команды Владимира Зеленского "творческого подхода" к Донбассу, пока Киев ведет "борьбу за умы", рассчитывая создать русскоязычный телеканал.
Власти США рассчитывают на творческие идеи команды нового президента Украины Владимира Зеленской, которые позволят урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.
Он отметил, что Белый дом сотрудничает с новым украинским правительством. При этом Помпео добавил, что в Донбассе все еще идут боевые действия.
"Надеюсь, это приведет к появлению ряда более творческих идей относительно того, как урегулировать данную проблему", - заявил политик на заседании в Экономическом клубе Вашингтона.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о том, что украинские власти хотят создать "всемирный русскоязычный телеканал", чтобы с его помощью бороться за умы русских и украинцев. Непосредственно сам Владимир Зеленский рассказывал о своих планах по развязыванию "информационной войны" в Донбассе.

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