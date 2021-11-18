Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Украина

Госдеп США займётся молдавскими журналистами и СМИ

18 ноября 2021, 01:10  •  95 • Украина
Информационное поле Молдавии основательно переформатируют
Молдавия готовится основательно переформатировать информационное поле страны в интересах «западных партнёров».
Госдепартамент Соединённых Штатов не пожалеет для этих целей $3,2 миллиона, которые будут потрачены «на реализацию программ по развитию средств массовой информации», а также на «просвещение» гражданского общества, которое, оказывается, до сих пор было непросвещённым.
«Цель проекта – развитие продуктивности молдавских СМИ на местном уровне в интересах обеспечения плюрализма мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов, производимых СМИ на территории Молдавии»,
– цитирует описание гранта молдавский Telegram-канал.
Однако можно посмотреть на примере соседней Украины, что такое плюрализм мнений в понятии «западных партнёров», когда закрываются все неугодные СМИ, которые говорят и пишут не то, что нравится властям, отмечает издание «Эхо Молдовы». Не следует думать, что в Молдавии будет как-то иначе: точно так же под громкие и красивые слова о необходимости развивать свободное и демократические общество, о том, что редакции СМИ должны стать независимыми, все СМИ начнут вещать хотя и на разных уровнях, но в одном направлении. Шаг влево или шаг вправо – и СМИ объявляется «врагом демократии».
Ну а следующим шагом станет вытеснение из информационного пространства русскоязычных газет, онлайн-изданий, телеканалов и передач.
При этом в Госдепе обещают повысить профессиональный уровень молдавских журналистов, чтобы они могли соответствовать «западным ценностям».
Кроме переформатирования молдавских СМИ, «западные партнёры» собираются развивать и просвещать «туземное общество». Этим займётся отдел публичной дипломатии посольства США в Молдавии.
Просвещение гражданского общества – это продвижение западных ценностей, гендерного равенства и укрепление демократии на местном уровне и на всё это выделяется всего лишь $100 тысяч. Интересно, что в тексте описания гранта говорится о необходимости привлекать к деятельности «национальные меньшинства и другие маргинализированные группы».
«Вместо независимого населения, которое имеет возможность принимать участие в политических процессах и делать собственный выбор, мы получим расширенную сетку прозападных НПО, которые будут лишь имитировать так называемое «гражданское общество». Чтобы развивать гражданское общество и независимые СМИ в других странах, Госдеп США должен для начала продемонстрировать наличие таковых у себя на родине»,
– комментирует инициативу Госдепа интернет-издание «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





95
Источник
Похожие новости
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
16 ноября 2021, 17:05
Как Владимир Зеленский обманул своих пожилых избирателей
17 ноября 2021, 19:55
Зимний выбор Украины. Развал страны, либо капитуляция на условиях России
17 ноября 2021, 19:55
Украина заверяет, что побеждает Россию
17 ноября 2021, 15:50
В новостях из Украины слишком заметным становится английский акцент
16 ноября 2021, 17:05
Украинские политики стремительно мельчают, и этот процесс необратим
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 ноября 2021, 23:25
Эрдогану "подарили" земли русских. Держал обеими руками
17 ноября 2021, 23:25
Жириновский "задел за живое": "В России десятилетиями уничтожалось нац...
17 ноября 2021, 23:25
Никаких 20 лет рабства не было? Полиция Казахстана допросила мужчину с видео
18 ноября 2021, 01:10
Кризис на границе Белоруссии с ЕС и «план Б» в расчётах Киева
17 ноября 2021, 23:25
За убийство лося Рашкину грозит до 5 лет тюрьмы: Генпрокурор уже направил документы в...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
14 ноября 2021, 23:05
Переброску американских военных на Украину раскрыли случайной фразой
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
13 ноября 2021, 16:45
Австралийский эксперт раскрыл вранье Великобритании об "отравителях" Скрипаля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.