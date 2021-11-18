Госдеп США займётся молдавскими журналистами и СМИ

Информационное поле Молдавии основательно переформатируют

Молдавия готовится основательно переформатировать информационное поле страны в интересах «западных партнёров».

Госдепартамент Соединённых Штатов не пожалеет для этих целей $3,2 миллиона, которые будут потрачены «на реализацию программ по развитию средств массовой информации», а также на «просвещение» гражданского общества, которое, оказывается, до сих пор было непросвещённым.

«Цель проекта – развитие продуктивности молдавских СМИ на местном уровне в интересах обеспечения плюрализма мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов, производимых СМИ на территории Молдавии»,

– цитирует описание гранта молдавский Telegram-канал.

Однако можно посмотреть на примере соседней Украины, что такое плюрализм мнений в понятии «западных партнёров», когда закрываются все неугодные СМИ, которые говорят и пишут не то, что нравится властям, отмечает издание «Эхо Молдовы». Не следует думать, что в Молдавии будет как-то иначе: точно так же под громкие и красивые слова о необходимости развивать свободное и демократические общество, о том, что редакции СМИ должны стать независимыми, все СМИ начнут вещать хотя и на разных уровнях, но в одном направлении. Шаг влево или шаг вправо – и СМИ объявляется «врагом демократии».

Ну а следующим шагом станет вытеснение из информационного пространства русскоязычных газет, онлайн-изданий, телеканалов и передач.

При этом в Госдепе обещают повысить профессиональный уровень молдавских журналистов, чтобы они могли соответствовать «западным ценностям».

Кроме переформатирования молдавских СМИ, «западные партнёры» собираются развивать и просвещать «туземное общество». Этим займётся отдел публичной дипломатии посольства США в Молдавии.

Просвещение гражданского общества – это продвижение западных ценностей, гендерного равенства и укрепление демократии на местном уровне и на всё это выделяется всего лишь $100 тысяч. Интересно, что в тексте описания гранта говорится о необходимости привлекать к деятельности «национальные меньшинства и другие маргинализированные группы».

«Вместо независимого населения, которое имеет возможность принимать участие в политических процессах и делать собственный выбор, мы получим расширенную сетку прозападных НПО, которые будут лишь имитировать так называемое «гражданское общество». Чтобы развивать гражданское общество и независимые СМИ в других странах, Госдеп США должен для начала продемонстрировать наличие таковых у себя на родине»,

– комментирует инициативу Госдепа интернет-издание «Эхо Молдовы».