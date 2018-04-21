Госдеп США заявил о широкомасштабной коррупции и нарушениях на Украине

Госдепартамент США заявил, что на Украине были зафиксированы серьёзные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.

Об этом говорится в обнародованном внешнеполитическим ведомством США докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года.

«Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки, а также жёсткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей», — цитирует документ Укринформ.

Также в докладе отмечается «широкомасштабная коррупция на правительственном уровне; цензура; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств».

В Госдепе считают, что украинские власти, как правило, не принимают надлежащих мер, чтобы наказать большинство должностных лиц, которые совершили злоупотребления, и это порождает безнаказанность.

Ранее французский депутат Валерия Фор-Мунтян заявила, что коррупция отпугивает инвесторов от Украины.