Госдеп США заявил о "злонамеренных действиях" России после отзыва посла в Москву

Госдеп США прокомментировал отзыв посла России в Москву на консультации после скандального заявления Байдена о Путине. "По мере того как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь её к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия", - заявили в ведомстве.

В Госдепе США выступили с заявлением после отзыва посла России в Москву на консультации в связи с недавними заявлениями американского президента о российском лидере. Ситуацию прокомментировала представитель ведомства Джалина Портер.

Обострение в отношениях Москвы и Вашингтона произошло после интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News. Отвечая на вопросы, американский лидер заявил, что считает главу России Владимира Путина "убийцей". После этого российский посол Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона в Москву для консультаций.

По мере того как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь её к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия... Мы также ясно осознаем выводы, которые бросает Россия,

- сказала представитель Госдепа по поводу случившегося.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также прокомментировала ситуацию. Она заявила, что подходы администрации Байдена к отношениям с Россией будут отличаться от подходов Трампа.