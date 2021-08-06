Госдеп США запустил вывоз семей американцев из России

Госдеп США в официальном заявлении объявил о запуске вывоза семей американцев из России. Однако отмечается, что решение об отъезде - добровольное.

Семьи американских государственных служащих могут при желании покинуть Россию, сообщили в Госдепе США. Добровольный отъезд разрешён с 5 августа, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Однако причины подобного решения не приводятся.

Также в заявлении отмечено, что американским гражданам не рекомендовано приезжать в Россию. Первое подобное официальное заявление было опубликовано в конце июля. Тогда сообщалось, что особенно "опасным" Госдеп считает Северный Кавказ, включая Чечню и Приэльбрусье, а также сам Эльбрус. Американские чиновники уверены, что там якобы есть "риск похищения". Также не рекомендуется ехать в Крым.

Ещё раньше появилась информация о том, что с 1 августа 2021 года посольство США в России не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме. Как заявил американский посол, это связано с требованием России не нанимать персонал из третьих стран.