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Госдеп США запустил вывоз семей американцев из России

06 августа 2021, 12:40  •  245 • Политика
Госдеп США в официальном заявлении объявил о запуске вывоза семей американцев из России. Однако отмечается, что решение об отъезде - добровольное.
Семьи американских государственных служащих могут при желании покинуть Россию, сообщили в Госдепе США. Добровольный отъезд разрешён с 5 августа, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Однако причины подобного решения не приводятся.
Также в заявлении отмечено, что американским гражданам не рекомендовано приезжать в Россию. Первое подобное официальное заявление было опубликовано в конце июля. Тогда сообщалось, что особенно "опасным" Госдеп считает Северный Кавказ, включая Чечню и Приэльбрусье, а также сам Эльбрус. Американские чиновники уверены, что там якобы есть "риск похищения". Также не рекомендуется ехать в Крым.
Ещё раньше появилась информация о том, что с 1 августа 2021 года посольство США в России не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме. Как заявил американский посол, это связано с требованием России не нанимать персонал из третьих стран.

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