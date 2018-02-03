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Госдеп США запугал Мексику "щупальцами России по всему миру"
03 февраля 2018, 08:24 • 92 • Политика
Тиллерсон заявил об угрозе вмешательства Москвы в мексиканские выборы в июле.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением о якобы существующей угрозе вмешательства Москвы в кампанию выборов президента Мексики, намеченных на 1 июля. Глава внешнеполитического ведомства США выступил с такими словами в Мехико, куда он прибыл с визитом в пятницу.
"Мы знаем – Россия запустила свои щупальца в выборы в разных странах. Я бы посоветовал Мексике следить за происходящим внимательно", - призвал Тиллерсон.
Однако, услышав это заявление, кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отверг подобную возможность. Он сказал, что в Мексике не будет вмешательства "ни зеленых, ни спелых", обыграв слухи о возможной поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Мадуро" с испанского на русский переводится как "зрелый" или "спелый".
Ранее в среду два сенатора США, республиканец Марко Рубио и демократ Роберт Менендес, направили Тиллерсону письмо с призывом обратить внимание Мексики на попытки вмешаться в выборы, якобы предпринимаемые Россией как в этой, так и в других странах региона.
Выборы нового президента Мексики намечены на 1 июля текущего года.
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