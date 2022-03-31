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Госдеп США врёт о русских потерях на Украине. Антонов: это циничный расчёт
31 марта 2022, 05:15 • 85 • Политика
Посол России опроверг заявления Штатов о числе погибших на Украине русских военнослужащих. Он уверен, что такую информацию распространяют умышленно.
Накануне заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд заявила, что Россия потеряла в Незалежной "свыше 10 тысяч" военнослужащих. При этом данные Минобороны совершенно иные – около 1,3 тысячи погибших, свыше 3,8 тысячи раненых (на 25 марта). За страну вступился посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Представитель госдепартамента умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине. За подобными высказываниями скрывается циничный расчет – вызвать общественное недовольство в нашей стране. Не получится", - приводится ответ дипломата в Телеграм.
Антонов отметил, что проведение спецоперации на Украине поддерживает большинство граждан России. Люди понимают, что "речь идет о защите национальных интересов Российской Федерации", добавил он. А заодно посоветовал черпать достоверную информацию о происходящем на Украине из официальных источников, к примеру, Минобороны России.
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