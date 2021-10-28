Госдеп США: В 2022 году работа посольства в России сведётся к охране здания

В США опасаются, что работа посольства в России в 2022 году сведётся к охране здания. "Мы столкнёмся с ситуацией, не в следующем месяце, но где-то в следующем году, когда нам будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", - уточнили в Госдепе.

В 2022 году работа посольства США в Москве может свестись к охране здания американской дипмиссии. Об этом заявили сотрудники Госдепа США в разговоре с представителями прессы.

Такое положение вещей американские дипломаты оправдывают тем, что посольству не хватает сотрудников, чтобы осуществлять свои прямые обязанности. Проблема возникла в связи с тем, что США попали в список недружественных России стран. В связи с этим американскому посольству запретили принимать на работу граждан России или других стран.

Мы столкнёмся с ситуацией, не в следующем месяце, но где-то в следующем году, когда нам будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства,

- цитирует "Франс Пресс" слова американского дипломата.

По его словам, диппредставительству не хватает сотрудников, чтобы открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. Дипломат утверждает, что в таких условиях совершенно невозможно осуществлять рассылку дипломатических депеш.