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Госдеп США: В 2022 году работа посольства в России сведётся к охране здания
28 октября 2021, 01:40 • 90 • Политика
В США опасаются, что работа посольства в России в 2022 году сведётся к охране здания. "Мы столкнёмся с ситуацией, не в следующем месяце, но где-то в следующем году, когда нам будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", - уточнили в Госдепе.
В 2022 году работа посольства США в Москве может свестись к охране здания американской дипмиссии. Об этом заявили сотрудники Госдепа США в разговоре с представителями прессы.
Такое положение вещей американские дипломаты оправдывают тем, что посольству не хватает сотрудников, чтобы осуществлять свои прямые обязанности. Проблема возникла в связи с тем, что США попали в список недружественных России стран. В связи с этим американскому посольству запретили принимать на работу граждан России или других стран.
- цитирует "Франс Пресс" слова американского дипломата.
По его словам, диппредставительству не хватает сотрудников, чтобы открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. Дипломат утверждает, что в таких условиях совершенно невозможно осуществлять рассылку дипломатических депеш.
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