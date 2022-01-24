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Госдеп США устроил панику в Украине

24 января 2022, 04:45  •  184 • Политика
Американские СМИ сообщают, что Госпдеп США требует своих граждан немедленно покинуть Украину на коммерческих рейсах. И вновь виновата Россия.
Госдепардамент выпустил заявление, в котором четко дал понять – гражданам США лучше воздержаться от нахождения на Украине. Руководство требует покинуть страну в самое ближайшие время.
Как нужно выезжать из Украины? Лучше всего, как считает Госдеп США, пользоваться коммерческими рейсами, а также частными транспортными средствами, - сообщает официальный сайт ведомства.
Отметим, что накануне они уже начали эвакуировать часть дипломатического персонала. Уже известно, что политическую элиту и их родных вывезут спецбортом в США.
Свои поступки Госдеп снова сваливает на Россию. Подобное уже было 20 декабря, когда он советовал жителям не приезжать на Украину не только из-за пандемии, но и якобы из-за «угроз от России».
В Кремле ранее комментировали, что «нападение» России на Украину не входит в их планы.

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