Госдеп США устроил панику в Украине

Американские СМИ сообщают, что Госпдеп США требует своих граждан немедленно покинуть Украину на коммерческих рейсах. И вновь виновата Россия.

Госдепардамент выпустил заявление, в котором четко дал понять – гражданам США лучше воздержаться от нахождения на Украине. Руководство требует покинуть страну в самое ближайшие время.

Как нужно выезжать из Украины? Лучше всего, как считает Госдеп США, пользоваться коммерческими рейсами, а также частными транспортными средствами, - сообщает официальный сайт ведомства.

Отметим, что накануне они уже начали эвакуировать часть дипломатического персонала. Уже известно, что политическую элиту и их родных вывезут спецбортом в США.

Свои поступки Госдеп снова сваливает на Россию. Подобное уже было 20 декабря, когда он советовал жителям не приезжать на Украину не только из-за пандемии, но и якобы из-за «угроз от России».

В Кремле ранее комментировали, что «нападение» России на Украину не входит в их планы.