Госдеп США устроил истерику на конференции ООН из-за русского спутника-инспектора

Госдеп США всполошился из-за «ненормального» поведения одного из разведывательных спутников России. Панику устроила помощница госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет.

Речь идет о российском спутнике-инспекторе, который был выведен на орбиту осенью прошлого года. Особенностью космического аппарата является то, что он способен менять свою орбиту и взаимодействовать с другими спутниками.

«Единственный достоверный факт, которым мы располагаем, состоит в том, что этот спутник был выведен на орбиту», - заявила Поблет на конференции ООН по разоружению.

Она добавила, что российский спутник якобы ведет себя «ненормально». По мнению помощницы госсекретаря США, это является доказательством «недобрых намерений России».