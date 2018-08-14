|
Госдеп США устроил истерику на конференции ООН из-за русского спутника-инспектора
14 августа 2018, 22:39 • 159 • Политика
Российский спутник-инспектор насторожил США.
Госдеп США всполошился из-за «ненормального» поведения одного из разведывательных спутников России. Панику устроила помощница госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет.
Речь идет о российском спутнике-инспекторе, который был выведен на орбиту осенью прошлого года. Особенностью космического аппарата является то, что он способен менять свою орбиту и взаимодействовать с другими спутниками.
Она добавила, что российский спутник якобы ведет себя «ненормально». По мнению помощницы госсекретаря США, это является доказательством «недобрых намерений России».
Подпишитесь на нас
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 августа 2018, 14:09
|
10 августа 2018, 08:10
|
08 августа 2018, 00:54
|
11 августа 2018, 18:09
|
08 августа 2018, 07:24
|
09 августа 2018, 15:54
|
10 августа 2018, 19:52