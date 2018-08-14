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Госдеп США устроил истерику на конференции ООН из-за русского спутника-инспектора

14 августа 2018, 22:39  •  159 • Политика
Российский спутник-инспектор насторожил США.
Госдеп США всполошился из-за «ненормального» поведения одного из разведывательных спутников России. Панику устроила помощница госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет.
Речь идет о российском спутнике-инспекторе, который был выведен на орбиту осенью прошлого года. Особенностью космического аппарата является то, что он способен менять свою орбиту и взаимодействовать с другими спутниками.
«Единственный достоверный факт, которым мы располагаем, состоит в том, что этот спутник был выведен на орбиту», - заявила Поблет на конференции ООН по разоружению.
Она добавила, что российский спутник якобы ведет себя «ненормально». По мнению помощницы госсекретаря США, это является доказательством «недобрых намерений России».

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