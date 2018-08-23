Госдеп США создал должность ради «троллинга» России - CNBC

Государственный департамент США создал должность «старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям», сокращенно SARMAT. Таким образом американские чиновники решили «затроллить» президента России Владимира Путина, сообщает телеканал CNBC, опубликовавший на днях фейк о падении российской ракеты с ядерным двигателем.

«Во вторник официальный представитель Госдепартамента объявил о создании новой должности в ведомстве: по пагубной деятельности России и тенденциям, или SARMAT», - сообщает телеканал.

Название должности полностью совпадает с названием новейшей российской ракеты. По словам канала, таким образом Госдеп США решил затроллить Путина. При этом опрошенные этим же телеканалом эксперты заявили, что слыхом не слыхивали о столь бредовых инициативах Госдепартамента. А один из экспертов и вовсе предположил, что троллят не Путина, а его самого, рассказывая ему о несуществующих инициативах.