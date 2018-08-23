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Госдеп США создал должность ради «троллинга» России - CNBC
23 августа 2018, 17:54 • 33 • Политика
Американский телеканал рассказал о «троллинге» Кремля Госдепом США.
Государственный департамент США создал должность «старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям», сокращенно SARMAT. Таким образом американские чиновники решили «затроллить» президента России Владимира Путина, сообщает телеканал CNBC, опубликовавший на днях фейк о падении российской ракеты с ядерным двигателем.
Название должности полностью совпадает с названием новейшей российской ракеты. По словам канала, таким образом Госдеп США решил затроллить Путина. При этом опрошенные этим же телеканалом эксперты заявили, что слыхом не слыхивали о столь бредовых инициативах Госдепартамента. А один из экспертов и вовсе предположил, что троллят не Путина, а его самого, рассказывая ему о несуществующих инициативах.
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