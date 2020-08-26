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Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
26 августа 2020, 04:40 • 50 • Политика
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, чего заслуживает российский оппозиционер Алексей Навальный и его семья.
В своём заявлении Помпео не исключил, что сообщения о причинах болезни Навального могут быть недостоверными. Однако если они верны, то США полностью поддерживают Евросоюз, призывающий провести тщательное расследование.
По мнению американского госсекретаря, Алексей Навальный и его семья, а также все русские люди заслуживают "полного и прозрачного расследования". Он также отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности, если версия с отравлением подтвердится.
Помпео сделал акцент: Вашингтон крайне обеспокоен информацией, что Навального могли отравить. США пообещали помочь в расследовании.
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