Госдеп США сместил прогноз "вторжения" России на Украину, запланированного на 16 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Россия может начать "акт агрессии" на этой неделе. А западные СМИ раньше называли четкую дату.

Прогноз о начале "вторжения" России на Украину сместился. Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что "акт агрессии" произойдет на этой неделе. Тогда как ранее западные СМИ называли четкую дату — ночь на 16 февраля. Такие данные журналистам якобы сообщили источники в разведслужбах.

Представитель Белого дома объяснил свой прогноз тем, что Россия якобы сосредоточила более 100 тысяч военных на границе с Украиной. По его словам, войск становится все больше.

"Акт агрессии возможен на этой неделе, если учесть, как Россия развертывает войска рядом с Украиной", — заявил Энтони Блинкен в интервью изданию France 24. Расшифровка появилась на портале Госдепа США.

В то же время американский лидер Джо Байден обратился к русским. Он заявил, что США не видит в гражданах России врагов.

А западные СМИ накануне начали вести трансляции из Киева, чтобы узнать, действительно ли Россия 16 февраля вторгнется в Украину. Комментируя эту информацию, представитель Кремля Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести будильники, чтобы не проспать это событие.