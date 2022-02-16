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Госдеп США сместил прогноз "вторжения" России на Украину, запланированного на 16 февраля

16 февраля 2022, 05:45  •  136 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Россия может начать "акт агрессии" на этой неделе. А западные СМИ раньше называли четкую дату.
Прогноз о начале "вторжения" России на Украину сместился. Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что "акт агрессии" произойдет на этой неделе. Тогда как ранее западные СМИ называли четкую дату — ночь на 16 февраля. Такие данные журналистам якобы сообщили источники в разведслужбах.
Представитель Белого дома объяснил свой прогноз тем, что Россия якобы сосредоточила более 100 тысяч военных на границе с Украиной. По его словам, войск становится все больше.
"Акт агрессии возможен на этой неделе, если учесть, как Россия развертывает войска рядом с Украиной", — заявил Энтони Блинкен в интервью изданию France 24. Расшифровка появилась на портале Госдепа США.
В то же время американский лидер Джо Байден обратился к русским. Он заявил, что США не видит в гражданах России врагов.
А западные СМИ накануне начали вести трансляции из Киева, чтобы узнать, действительно ли Россия 16 февраля вторгнется в Украину. Комментируя эту информацию, представитель Кремля Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести будильники, чтобы не проспать это событие.

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