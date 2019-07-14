Госдеп США с подачи ООН призвал наказать Мадуро за "убийства" 6800 человек

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило об ответственности спецслужб Мадуро за гибель не менее 6800 человек за последние восемнадцать месяцев, пишет Помпео. "Надо остановить это", - подчеркнул он.

От имени США госсекретарь призвал все страны мира объединиться против "режима Мадуро". По его словам, виновных в гибели людей нужно привлечь к ответственности.

Ранее Бачелет заявила, что в Венесуэле за 18 месяцев было зарегистрировано 5287 убийств, совершенных якобы силами безопасности страны в связи с "сопротивлением власти" в стране. При этом, утверждает она, еще 1569 убийств было зафиксировано в период с января по май 2019 года. Ее слова цитирует DW.

Мишель заявила, что количество случаев вероятных внесудебных убийств, совершенных силами безопасности спецподразделения FAES, "шокирующе высоко". Неправительственные организации обвиняют FAES в убийствах оппозиционеров, называя их "эскадронами смерти" и "группами ликвидаторов".

История напряженности в Венесуэле

В мае 2018 года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых действующий лидер Николас Мадуро одержал победу с 70% голосов. Оппозиция бойкотировала выборы, назвав их нечестными.

На фоне массовых протестов против Мадуро в январе 2019 года лидер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и часть стран Латинской Америки сразу же "признали" Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Однако Россия, Китай и Турция, а также ряд других стран отказались сделать это, назвав происходящее попыткой госпереворота при поддержке Запада.