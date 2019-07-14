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Госдеп США с подачи ООН призвал наказать Мадуро за "убийства" 6800 человек
14 июля 2019, 13:39 • 49 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео призвал в своем Twitter страны мира привлечь к ответственности правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинив его в убийстве тысяч людей. Поводом для этого стало заявление комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в свою очередь сославшуюся на данные, полученные в ходе ее рабочей поездки в Венесуэлу.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило об ответственности спецслужб Мадуро за гибель не менее 6800 человек за последние восемнадцать месяцев, пишет Помпео. "Надо остановить это", - подчеркнул он.
От имени США госсекретарь призвал все страны мира объединиться против "режима Мадуро". По его словам, виновных в гибели людей нужно привлечь к ответственности.
Ранее Бачелет заявила, что в Венесуэле за 18 месяцев было зарегистрировано 5287 убийств, совершенных якобы силами безопасности страны в связи с "сопротивлением власти" в стране. При этом, утверждает она, еще 1569 убийств было зафиксировано в период с января по май 2019 года. Ее слова цитирует DW.
Мишель заявила, что количество случаев вероятных внесудебных убийств, совершенных силами безопасности спецподразделения FAES, "шокирующе высоко". Неправительственные организации обвиняют FAES в убийствах оппозиционеров, называя их "эскадронами смерти" и "группами ликвидаторов".
История напряженности в Венесуэле
В мае 2018 года в Венесуэле прошли выборы президента, на которых действующий лидер Николас Мадуро одержал победу с 70% голосов. Оппозиция бойкотировала выборы, назвав их нечестными.
На фоне массовых протестов против Мадуро в январе 2019 года лидер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и часть стран Латинской Америки сразу же "признали" Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Однако Россия, Китай и Турция, а также ряд других стран отказались сделать это, назвав происходящее попыткой госпереворота при поддержке Запада.
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