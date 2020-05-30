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Госдеп США: Россия отправила в Ливию фальшивые купюры на миллиард долларов

30 мая 2020, 14:55  •  212 • Политика
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
В организации это назвали "дурными и дестабилизирующими" действиями
Соединенные Штаты обвинили Россию в печати фальшивых ливийских динаров. Они утверждают, что посольство Мальты перехватило поставку груза с купюрами, общей стоимостью более 1 миллиарда долларов. В Госдепартаменте эти действия поприветствовали.
В сообщении указывается, что деньги были напечатаны российской государственной компанией "Госзнак" по заказу некой "нелегитимной параллельной организации". От ЦБ Ливии таких заказов не поступало, сообщают в ведомстве.
"Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих дурных и дестабилизирующих действий в Ливии", – пишут на сайте Госдепартамента США.
Они указывают, что именно действия России по поставке фальшивых купюр в Ливию усугубил экономическое положение страны.
С 2016 года Россия по официальному запросу властей Тобруке в Ливии печатает национальную валюту страны. Однако парламент Триполи, поддерживаемый ООН и США, выступает против подобного сотрудничества, хоть и не признает эти деньги незаконными.
Недавно США заявили, что намерены отправить свои войска и в Тунис, обвиняя Россию в новом вмешательстве.

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