Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно

Русскоязычный аккаунт Госдепа в Twitter опубликовал ролик о том, что такое НАТО. Но в комментариях под этим видео по существу сказано гораздо больше.

Госдеп США опубликовал в Twitter видео о том, что такое НАТО. Ролик размещён на русскоязычной странице американского ведомства. Telegram-канал "Расстрельный" собрал самые сочные комментарии от русских пользователей.

В ролике помощник Госcекретаря США в Бюро по международным связям с общественностью Лиз Аллен рассказывает, что НАТО создано для "защиты государств" после Второй мировой войны. При этом американская чиновница тщательно обходит тему, против кого был создан военный блок, а также старательно замалчивает последние военные авантюры альянса.

Вместо этого она рассказывает, как НАТО якобы "укрепляет стабильность и демократию" в мире. И это после недавнего позорного бегства военного блока из Афганистана и перехода этого государства под контроль талибов*.

Граждане Югославии, Ливии, Ирака и ряда других стран сейчас прослезились,

- пишет в комментариях пользователь под ником @KobaIntegrator.

Убийца сотен тысяч людей в интересах золотого миллиарда. Самая отвратительная преступная организация на планете,

- добавляет @pershin_maks.

Если судить по действиям альянса, то он создан, чтобы разорять и грабить слабые страны: Ливия, Ирак, Сирия, Югославия и так далее,

- соглашается @Genik101.

НАТО превзошло в убийствах гитлеровскую Германию,

- резюмирует @Shampur1.

И это только самые цензурные из комментариев. Многие пользователи также отмечают откровенную фальшь и пропагандистский характер ролика.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.