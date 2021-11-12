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Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 00:30 • 161 • Политика
Русскоязычный аккаунт Госдепа в Twitter опубликовал ролик о том, что такое НАТО. Но в комментариях под этим видео по существу сказано гораздо больше.
Госдеп США опубликовал в Twitter видео о том, что такое НАТО. Ролик размещён на русскоязычной странице американского ведомства. Telegram-канал "Расстрельный" собрал самые сочные комментарии от русских пользователей.
В ролике помощник Госcекретаря США в Бюро по международным связям с общественностью Лиз Аллен рассказывает, что НАТО создано для "защиты государств" после Второй мировой войны. При этом американская чиновница тщательно обходит тему, против кого был создан военный блок, а также старательно замалчивает последние военные авантюры альянса.
Вместо этого она рассказывает, как НАТО якобы "укрепляет стабильность и демократию" в мире. И это после недавнего позорного бегства военного блока из Афганистана и перехода этого государства под контроль талибов*.
- пишет в комментариях пользователь под ником @KobaIntegrator.
- добавляет @pershin_maks.
- соглашается @Genik101.
- резюмирует @Shampur1.
И это только самые цензурные из комментариев. Многие пользователи также отмечают откровенную фальшь и пропагандистский характер ролика.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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