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Госдеп США "благословил" Чехию на русофобские демарши

18 апреля 2021, 22:25  •  2 • Политика
Госдеп США "благословил" Чехию на русофобские демарши. Речь идёт о высылке 18 дипломатов.
Американское руководство поддержало действия властей Чехии, которые организовали русофобский демарш. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
"Мы поддерживаем ответ Чешской Республики на акты саботажа на её территории со стороны России", - подчеркнули дипломаты.
Ранее Прага выслала 18 дипломатов. Она также утверждает, что "отравители" шпиона Сергея Скрипаля причастны к организации взрывов на территории Чехии. Речь идёт об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых объявили в розыск.
МИД России выразил протест чешским властям. Более того, были анонсированы ответные действия. Так, 18 апреля был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька.
Как считает депутат ГД Дмитрий Новиков, решение США ввести санкции против России позволило "разложить всё по полочкам". Дело в том, что никакой "перезагрузки" в двустороннем диалоге ждать не стоит.
Соединённые Штаты не готовы окончательно разрывать контакты. Вместо этого Белый дом будет балансировать между формальными и ритуальными вещами, выстраивая санкционную политику, передаёт сайт 360tv.ru.

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