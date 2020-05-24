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Госдеп США против русской медицины: Журналисты раскрыли подноготную провокационного гранта

24 мая 2020, 17:55  •  126 • Политика
Российские журналисты раскрыли подноготную провокационного гранта, который готов выдать Госдепартамент США на разоблачение "русской медицины".
Американские власти объявили грант в размере 250 тысяч долларов, направленный на "разоблачение дезинформации в сфере здравоохранения", которую якобы отправляет Россия. На ситуацию отреагировали русские журналисты.
До этого депутаты Государственной думы призвали лишить аккредитации в России издания The New York Times и Financial Times, которые опубликовали ложные сведения о пандемии в Москве. Западные журналисты заявили, что Кремль скрывает истинные масштабы гибели людей от COVID-19. Якобы они на 70% выше, чем в официальной статистике.
Как отметила журналистка Юлия Витязева, размещение гранта доказывает, что попытки американских политиков доказать, что "власти России скрывают правду о коронавирусе", провалились. Впустую были потрачены средства на статьи в СМИ и деятельность несистемной оппозиции во главе с Алексеем Навальным и "Альянсом врачей".
Она уверена, что доклад напишут в кратчайшие сроки, и в нём красной нитью будет проходить мысль про то, что "Россия врёт". При этом достоверность данных авторов не будет волновать, вместо этого в общий котёл скинут сплетни, домыслы и анонимные источники, а президента Владимира Путина сравнят с Иосифом Сталиным.
"Ведь заказ касается не только российской, но и советской "дезинформации" в области здравоохранения. Значит, будут упирать на преемственность. Может, даже "дело врачей" вспомнят и притянут его к сегодняшним реалиям. Чтоб сочнее и страшнее получилось. Так что "доклад" этот, уверена, будет весьма занимательным. Заодно узнаем, кто за малую мзду готов продать совесть", - написала Витязева в соцсетях.
Данное мнение разделяет и журналист Андрей Медведев. Он указал на то, что Госдепартамент США готов дать деньги организации, имеющей опыт в сфере "противодействия российской дезинформации".
Подобные "разоблачения" появляются уже не в первый раз и будут появляться и далее. Не стоит забывать про действия "Белых касок", обвинения во вмешательстве РФ в выборы, которые не находили доказательств, заявления о нарушении антидопинговых правил и так далее.
"Очевидно, конечно, что в США многим грустно видеть, что Россия справилась с коронавирусом лучше, чем Америка. И читать, что в России смертность от вируса в десять раз ниже, чем в США, многим ужасно неприятно. Не может быть такого. Более того, многие политики в США совершенно искренне верят в вечное превосходство своей страны во всех возможных областях деятельности. Отсюда и грант", - поведал он.
Фото: Юлия Витязева/Telegram
Фото: Андрей Медведев/Telegram

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