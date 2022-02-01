Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"

Посольство России в США весьма жёстко отреагировало на публикацию Госдепартамента в Twitter, выдвинув встречные обвинения в адрес Вашингтона. Просчёт Госдепартамента оказался налицо: русские отказались "пятиться назад" и "вставать по стойке смирно".

"Генератором напряжённости является не Москва, а Вашингтон, - подчёркивается в сообщении посольства России в США, опубликованном в официальном аккаунте в Facebook. - Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций".

Таким образом, Москва весьма жёстко отреагировала на публикацию Госдепартамента США в Twitter. Русские дипломаты не только отказались "вставать по стойке смирно", как этого хотелось бы Вашингтону, но и бросили ряд встречных обвинений в адрес Соединённых Штатов.

Напомним, ранее после заседания Совбеза ООН представитель Госдепа предупредил, что США "будут искать конкретные признаки деэскалации". Там же, в Twitter американского дипведомства, было опубликовано мнение госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он голословно обвиняет Москву в стремлении "подорвать демократические институты Украины", а также во вмешательстве в украинскую политику и выборы, блокировании энергетики и торговли, в запусках кибератак ради того, чтобы "запугать" и "посеять недоверие".

Однако уловка Госдепа не сработала. Американские дипломаты просчитались, а русские тремя фактами обнулили все обвинения Блинкена в свой адрес.

В посольстве России напомнили о том, что "именно США поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией".

Кроме того, "именно США снабжают современными наступательными вооружениями украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства Владимира Зеленского решить проблему Донбасса силовым путём".

И, наконец, "именно США в нарушение принципа неделимости безопасности подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещения Вооружённых сил Российской Федерации на собственной земле являются нашим суверенным правом и никому не угрожают".