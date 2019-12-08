Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зажечь новый «майдан» в Киеве. Кому это нужно?
Авианосная мощь США сдулась (Руслан Осташко)
Генпрокурор не является человеком Зеленского
Эстония: на смену русской угрозе пришел английский "дэнжер"
Главная / Украина

Госдеп США проинспектировал Молдову

08 декабря 2019, 14:39  •  91 • Украина
Джордж Кент встретился с представителями власти и оппозиции
6 декабря в Кишинёв прибыл заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Визит его был достаточно неожиданным, особенно на фоне успешного налаживания молдавско-российских отношений. Прибыв в Кишинёв, Кент заявил, что намерен встретиться со всеми представителями молдавской власти.
На деле же помощник госсекретаря США встретился ещё и с представителями оппозиции – лидерами блока ACUM и ДПМ.
На встрече с премьер-министром Молдовы Ионом Кику речь шла, конечно же, о важности молдавско-американских отношений и о той благодарности, которую испытывает Молдова, получая американскую помощь.
Новый глава правительства заверил Кента – в стране будут продолжены реформы, в частности – реформа юстиции.
«Мы – команда, которая хочет изменить ситуацию в Молдове, и нам нужна ваша поддержка для выполнения взятых на себя обязательств», – заявил Кику.
Встретился помощник Майка Помпео и со спикером парламента Зинаидой Гречаный, обсудив с ней всё ту же реформу юстиции, а также пути урегулирования приднестровского конфликта.
Спикер также заверила заокеанского гостя в том, что в стране будет неуклонно продолжаться проведение реформ и выполняться все взятые ранее обязательства. Также Зинаида Гречаный отчиталась о принятии парламентом бюджета на следующий год.
Джордж Кент со своей стороны напомнил, что в Вашингтоне хотят видеть Молдову «процветающей страной с крепкими демократическими институтами власти» и оставил наказ продолжать преобразования в стране, к сожалению, не уточнив, какие именно.
Успел встретиться помощник госсекретаря США и с главой МИДЕИ Аурелиу Чокоем, с которым обсудил не только вопросы приднестровского урегулирования, но и сотрудничество в области безопасности и обороны.
Напомним, что не так давно был опубликован доклад американских аналитиков по поводу возможного сотрудничества НАТО и Молдовы. Согласно докладу, Молдова рассматривается с точки зрения «возможной конфликтной площадки», в документе также указывается на необходимость «увеличения присутствия НАТО в регионе».
Ну и в завершение визита Кент встретился с лидерами оппозиционных политических сил – DA и PPDA, входящие в блок ACUM, и ДПМ. Примечательно, что эта встреча первоначально не была указана в повестке пребывания политика в Кишинёве.
«Мы говорили о политической ситуации в нашей стране, а также о ситуации в Демократической партии, в частности, о процессе перезагрузки, через которую проходит формирование. Мы, как и прежде, будем работать над тем, чтобы Республика Молдова продолжала свой европейский путь»,
– прокомментировал встречу с Джорджем Кентом председатель Демократической партии Молдовы Павел Филип.
О чём говорил помощник Помпео на встрече с Майей Санду и Андреем Нэстасе, не известно. Единственный комментарий, который сделал Нэстасе после встречи, это то, что «встреча была полезной».
Злые языки в Молдавии говорят о том, что посланник из-за океана приехал для того, чтобы определить задачи, которые должно решать новое правительство и «прощупать почву» для создания новой парламентской коалиции – ACUM + ДПМ. В социальных сетях пишут, что визит Кента не ограничился Кишинёвом – он посетил и Тирасполь, однако встречи в Приднестровье нигде не афишировались и прошли за закрытыми дверями.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
07 декабря 2019, 22:24
МИД Молдовы настаивает на политическом урегулировании приднестровского конфликта
07 декабря 2019, 17:09
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса на закрытом заседании
08 декабря 2019, 14:24
Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
07 декабря 2019, 18:54
Порошенко призвал построить стену на границе с Россией
07 декабря 2019, 22:09
В Одессе обнаружили тела ещё двух погибших при пожаре в колледже
07 декабря 2019, 19:09
В Молдове отменяют антироссийский закон – Румыния грозит оставить Кишинёв без денег
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 декабря 2019, 17:39
Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Украины
07 декабря 2019, 19:09
"Сотни человек погибли, а мы знали и молчали": Норвегия призналась в своей трусости после трагедии в Североморске
03 декабря 2019, 17:39
"Разрушить свою страну и сбежать": "Исповедь" из немецкого "ада" активиста Майдана взбесила Сеть
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда
04 декабря 2019, 09:54
"Он вообще-то кто?" После "допроса в полиции" Соловьёв разразился вопросами к насевшему правозащитнику
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.