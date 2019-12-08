Госдеп США проинспектировал Молдову

Джордж Кент встретился с представителями власти и оппозиции

6 декабря в Кишинёв прибыл заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Визит его был достаточно неожиданным, особенно на фоне успешного налаживания молдавско-российских отношений. Прибыв в Кишинёв, Кент заявил, что намерен встретиться со всеми представителями молдавской власти.

На деле же помощник госсекретаря США встретился ещё и с представителями оппозиции – лидерами блока ACUM и ДПМ.

На встрече с премьер-министром Молдовы Ионом Кику речь шла, конечно же, о важности молдавско-американских отношений и о той благодарности, которую испытывает Молдова, получая американскую помощь.

Новый глава правительства заверил Кента – в стране будут продолжены реформы, в частности – реформа юстиции.

«Мы – команда, которая хочет изменить ситуацию в Молдове, и нам нужна ваша поддержка для выполнения взятых на себя обязательств», – заявил Кику.

Встретился помощник Майка Помпео и со спикером парламента Зинаидой Гречаный, обсудив с ней всё ту же реформу юстиции, а также пути урегулирования приднестровского конфликта.

Спикер также заверила заокеанского гостя в том, что в стране будет неуклонно продолжаться проведение реформ и выполняться все взятые ранее обязательства. Также Зинаида Гречаный отчиталась о принятии парламентом бюджета на следующий год.

Джордж Кент со своей стороны напомнил, что в Вашингтоне хотят видеть Молдову «процветающей страной с крепкими демократическими институтами власти» и оставил наказ продолжать преобразования в стране, к сожалению, не уточнив, какие именно.

Успел встретиться помощник госсекретаря США и с главой МИДЕИ Аурелиу Чокоем, с которым обсудил не только вопросы приднестровского урегулирования, но и сотрудничество в области безопасности и обороны.

Напомним, что не так давно был опубликован доклад американских аналитиков по поводу возможного сотрудничества НАТО и Молдовы. Согласно докладу, Молдова рассматривается с точки зрения «возможной конфликтной площадки», в документе также указывается на необходимость «увеличения присутствия НАТО в регионе».

Ну и в завершение визита Кент встретился с лидерами оппозиционных политических сил – DA и PPDA, входящие в блок ACUM, и ДПМ. Примечательно, что эта встреча первоначально не была указана в повестке пребывания политика в Кишинёве.

«Мы говорили о политической ситуации в нашей стране, а также о ситуации в Демократической партии, в частности, о процессе перезагрузки, через которую проходит формирование. Мы, как и прежде, будем работать над тем, чтобы Республика Молдова продолжала свой европейский путь»,

– прокомментировал встречу с Джорджем Кентом председатель Демократической партии Молдовы Павел Филип.

О чём говорил помощник Помпео на встрече с Майей Санду и Андреем Нэстасе, не известно. Единственный комментарий, который сделал Нэстасе после встречи, это то, что «встреча была полезной».

Злые языки в Молдавии говорят о том, что посланник из-за океана приехал для того, чтобы определить задачи, которые должно решать новое правительство и «прощупать почву» для создания новой парламентской коалиции – ACUM + ДПМ. В социальных сетях пишут, что визит Кента не ограничился Кишинёвом – он посетил и Тирасполь, однако встречи в Приднестровье нигде не афишировались и прошли за закрытыми дверями.