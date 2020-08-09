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Госдеп США признался в подкупе русских для шпионажа

09 августа 2020, 15:40  •  25 • В мире
После того как Госдепартамент в лице Майка Помпео объявил награду в 10 миллионов долларов за достоверную информацию о "вмешательстве" в американские выборы, наши сограждане стали получать SMS-сообщения с соответствующими предложениями. Как оказалось, Госдеп действительно занимается рассылкой подобных "рекламных" предложений.
Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.
"Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках", - сказал он.
В беседе с Царьградом политолог-американист Михаил Синельников-Оришак подтвердил, что адресная рассылка в России была серьёзной, в основном подобные сообщения получили те, кто работает в IT-сфере. "Но вообще всё это очень топорно, раньше они работали намного тоньше, умнее, что ли. Но общая деградация не щадит никого", - добавил он.
О получении СМС, например, написал в личном Telegram-канале полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, предположив, что каждый информатор будет рассматриваться Госдепом для сотрудничества на долгосрочной основе - "будут смотреть на осведомлённость человека и целесообразность поддержания с ним длительного оперативного контакта".
Возможно, для США подобная рассылка в порядке вещей. Но давайте представим, что ситуация "зеркальная" и такие SMS-сообщения от российского МИД стали получать граждане Америки. Скандал бы случился огромный.
"Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?", - прокомментировала в публикации в Facebook Мария Захарова.

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