Госдеп США признался в подкупе русских для шпионажа

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках", - сказал он.

В беседе с Царьградом политолог-американист Михаил Синельников-Оришак подтвердил, что адресная рассылка в России была серьёзной, в основном подобные сообщения получили те, кто работает в IT-сфере. "Но вообще всё это очень топорно, раньше они работали намного тоньше, умнее, что ли. Но общая деградация не щадит никого", - добавил он.

О получении СМС, например, написал в личном Telegram-канале полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, предположив, что каждый информатор будет рассматриваться Госдепом для сотрудничества на долгосрочной основе - "будут смотреть на осведомлённость человека и целесообразность поддержания с ним длительного оперативного контакта".

Возможно, для США подобная рассылка в порядке вещей. Но давайте представим, что ситуация "зеркальная" и такие SMS-сообщения от российского МИД стали получать граждане Америки. Скандал бы случился огромный.