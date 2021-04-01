Госдеп США признал войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины

Госдепартамент США выпустил доклад об Украине. Речь в нём идёт о соблюдении гражданских прав в 2020 году. Несмотря на то, что в документе упоминается «российская агрессия», раздел, повествующий о войне на Донбассе, озаглавлен «Нарушения в ходе внутренних конфликтов». Таким образом, Вашингтон официально признал, что к гражданской войне на юго-востоке Украины Россия непосредственного отношения не имеет. Для Киева это не просто удар, это нокаут. А ещё это личный вызов для Владимира Зеленского.

Теперь, чтобы не происходило на Донбассе – замирение или дальнейшая военная эскалация, - ответственность ляжет именно на Зеленского, как на главу украинского государства. Ибо за внутренние конфликты несёт ответственность исключительно признанное законным руководство страны. Таким образом, переложить ответственность на народные республики, а тем более на Москву, Зеленскому нипочём не удастся. Бывший замглавы Совбеза Украины Ренат Кузьмин считает, что американцы недаром припёрли Зеленского к стенке, вынуждая свернуть конфликт как можно быстрее. «Донбасс – это продолжение внутренней политики действующей власти Украины. Рассматривать ситуацию на Донбассе в отрыве от действующей ситуации в стране нельзя. Усиление репрессий внутри украинского государства неизбежно влечёт за собой усиление эскалации, конфронтации на Донбассе. Это звенья одной цепи. Иного ждать нельзя – эта власть будет обострять ситуацию, эта власть развалит-таки страну». За океаном, по всей видимости, это понимают лучше, чем в Киеве. А потому больно бьют Зеленского по рукам.

Но вернёмся к докладу Госдепа. Примечательно, что на сей раз в нём подробно перечисляются преступления киевского режима, в том числе и «политически мотивированные убийства» (!) Упоминается о пытках, которым подвергаются политические заключённые в тюрьмах и колониях. Целый раздел доклада называется «Пытки, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение». Но самое, пожалуй, удивительное – составители доклада указывают на намеренное затягивание властями страны расследования обстоятельств майдана 2014 года, отмечая при этом, что «правозащитники подвергают обоснованной критике небольшое число обвинительных приговоров, несмотря на наличие значительных доказательств». Ещё один примечательный пассаж гласит, что «государственные агенты похищают иностранных граждан» – не об этом ли семь лет как талдычит российская пресса?!