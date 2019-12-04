Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Завершается эпоха Меркель – уходят в прошлое привычные политические альянсы
"Вахта закончилась, пора валить": Пронько подсчитал гражданства тех, к...
В США извинились перед НАТО за "агента Путина"
Су-35 или F-35: какой выбор сделает Турция?
Главная / Политика

Госдеп США признал провал санкций против России: "Ни одна из основных целей не достигнута"

04 декабря 2019, 13:09  •  88 • Политика
США признали неэффективность антироссийских санкций. "Мы не достигли наших основных целей" - заявил замглавы Госдепа.
Госдеп США сообщил о провале санкций против России. Они не достигли поставленных целей, а их эффект сложно измерить, признался замгоссекретаря Дэвид Хейл на слушаниях в Сенате США.
Это произошло, когда заместителю главы Госдепа задали вопрос о том, каких политических изменений в политике России удалось достичь американским санкциям. Замгоссекретаря смог лишь развести руками. По его словам, работа ещё продолжается.
"Мы не достигли наших основных целей - чтобы Россия ушла с Украины, чтобы Россия прекратила вмешиваться в выборы", - сказал Дэвид Хейл на слушаниях.
Тогда у него спросили, удалось ли добиться от России санкциями хоть чего-нибудь. Замглавы Госдепа предположил, что санкции создают эффект сдерживания, но при этом затруднился измерить его в чём-либо.
"Может быть, это эффект сдерживания, но его сложно измерить. Для этого нужно время. Мы будем продолжать, и это займёт время", - сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
04 декабря 2019, 11:09
Дума Хабаровского края отложила рассмотрение вопроса о доплатах к пенсиям депутатов
03 декабря 2019, 15:39
Лавров: Москва учитывает баланс для стабильности в регионе при развитии ВТС с Баку
04 декабря 2019, 06:39
Угрожающая среда: россиян могут лишить экологической экспертизы
04 декабря 2019, 13:09
В США извинились перед НАТО за "агента Путина"
04 декабря 2019, 00:09
Зюганов раскритиковал однопартийцев из-за приглашения Навального в Мосгордуму
03 декабря 2019, 15:39
Парламент Венгрии предложил Думе вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 декабря 2019, 09:54
"Вахта закончилась, пора валить": Пронько подсчитал гражданства тех, кто &q...
04 декабря 2019, 03:24
Если бы не водка: Потерявшиеся в пустыне туристы три дня питались только "огненн...
04 декабря 2019, 06:39
В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину
04 декабря 2019, 06:39
В США назвали главного врага России в 2020 году (Telegram. Обзор)
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 10:24
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших его "позорное" прошлое
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
30 ноября 2019, 21:24
"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
28 ноября 2019, 13:54
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
30 ноября 2019, 19:56
Даже Соловьев РАСТЕРЯЛСЯ после ТАКОЙ речи гостя! Что УКРАИНА о себе ВОЗОМНИЛА?
01 декабря 2019, 03:54
"При Сталине так и было": Украинец Ковтун по-крупному опозорился в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.