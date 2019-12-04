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Госдеп США признал провал санкций против России: "Ни одна из основных целей не достигнута"
04 декабря 2019, 13:09 • 88 • Политика
США признали неэффективность антироссийских санкций. "Мы не достигли наших основных целей" - заявил замглавы Госдепа.
Госдеп США сообщил о провале санкций против России. Они не достигли поставленных целей, а их эффект сложно измерить, признался замгоссекретаря Дэвид Хейл на слушаниях в Сенате США.
Это произошло, когда заместителю главы Госдепа задали вопрос о том, каких политических изменений в политике России удалось достичь американским санкциям. Замгоссекретаря смог лишь развести руками. По его словам, работа ещё продолжается.
Тогда у него спросили, удалось ли добиться от России санкциями хоть чего-нибудь. Замглавы Госдепа предположил, что санкции создают эффект сдерживания, но при этом затруднился измерить его в чём-либо.
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