Госдеп США признал провал санкций против России: "Ни одна из основных целей не достигнута"

Госдеп США сообщил о провале санкций против России. Они не достигли поставленных целей, а их эффект сложно измерить, признался замгоссекретаря Дэвид Хейл на слушаниях в Сенате США.

Это произошло, когда заместителю главы Госдепа задали вопрос о том, каких политических изменений в политике России удалось достичь американским санкциям. Замгоссекретаря смог лишь развести руками. По его словам, работа ещё продолжается.

"Мы не достигли наших основных целей - чтобы Россия ушла с Украины, чтобы Россия прекратила вмешиваться в выборы", - сказал Дэвид Хейл на слушаниях.

Тогда у него спросили, удалось ли добиться от России санкциями хоть чего-нибудь. Замглавы Госдепа предположил, что санкции создают эффект сдерживания, но при этом затруднился измерить его в чём-либо.