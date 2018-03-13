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Госдеп США признал бессмысленность блокировки "Северного потока - 2"
13 марта 2018, 00:09 • 108 • Политика
Внешнеполитическое ведомство США признало, что даже блокировка строительства газопровода "Северный поток - 2" не изменит "поведения России".
В Государственном департаменте США прокомментировали возможные перспективы блокировки строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк, даже полная заморозка данного экономического проекта не будет способна изменить "поведение" - то есть внешнеполитический курс - России.
Тем не менее в Госдепе также уверены, что основания для блокировки "Северного потока - 2" все же имеются. Такой шаг, утверждают там, будет способен поддержать Украину и ее руководство в их "стремлении к европейскому будущему".
Напомним, что проект "Северный поток - 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода для поставок голубого топлива из России в Германию, а затем и в остальную континентальную Европу. Общая мощность газопровода будет составлять 55 миллиардов кубометров газа в год. "Северный поток - 2" должен пройти рядом с уже имеющимся газопроводом "Северный поток" - отсюда и его уже ставшее известным благодаря многочисленным публикациям в СМИ название.
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