Госдеп США признал бессмысленность блокировки "Северного потока - 2"

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Внешнеполитическое ведомство США признало, что даже блокировка строительства газопровода "Северный поток - 2" не изменит "поведения России".

В Государственном департаменте США прокомментировали возможные перспективы блокировки строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк, даже полная заморозка данного экономического проекта не будет способна изменить "поведение" - то есть внешнеполитический курс - России.

Тем не менее в Госдепе также уверены, что основания для блокировки "Северного потока - 2" все же имеются. Такой шаг, утверждают там, будет способен поддержать Украину и ее руководство в их "стремлении к европейскому будущему".

Напомним, что проект "Северный поток - 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода для поставок голубого топлива из России в Германию, а затем и в остальную континентальную Европу. Общая мощность газопровода будет составлять 55 миллиардов кубометров газа в год. "Северный поток - 2" должен пройти рядом с уже имеющимся газопроводом "Северный поток" - отсюда и его уже ставшее известным благодаря многочисленным публикациям в СМИ название.

"Никто в Госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", - цитирует слова представительницы Госдепа РИА Новости.