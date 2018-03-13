Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Бутман, зачем напал на меня?" - Путин рассказал о схватке на льду
«Не хочет быть говорящей головой»: зачем президент Польши намерен расширить свои...
Путин получит на несколько миллионов голосов больше, чем на выборах в 2012 году
Отрицаешь вину России - в тюрьму: Британские СМИ узнали о скандальном законопрое...
Главная / Политика

Госдеп США признал бессмысленность блокировки "Северного потока - 2"

13 марта 2018, 00:09  •  108 • Политика
Внешнеполитическое ведомство США признало, что даже блокировка строительства газопровода "Северный поток - 2" не изменит "поведения России".
В Государственном департаменте США прокомментировали возможные перспективы блокировки строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк, даже полная заморозка данного экономического проекта не будет способна изменить "поведение" - то есть внешнеполитический курс - России.
Тем не менее в Госдепе также уверены, что основания для блокировки "Северного потока - 2" все же имеются. Такой шаг, утверждают там, будет способен поддержать Украину и ее руководство в их "стремлении к европейскому будущему".
Напомним, что проект "Северный поток - 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода для поставок голубого топлива из России в Германию, а затем и в остальную континентальную Европу. Общая мощность газопровода будет составлять 55 миллиардов кубометров газа в год. "Северный поток - 2" должен пройти рядом с уже имеющимся газопроводом "Северный поток" - отсюда и его уже ставшее известным благодаря многочисленным публикациям в СМИ название.
"Никто в Госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", - цитирует слова представительницы Госдепа РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
12 марта 2018, 20:54
"Бутман, зачем напал на меня?" - Путин рассказал о схватке на льду
12 марта 2018, 22:09
Захарова назвала цирком происходящее в британском парламенте по делу Скрипаля
12 марта 2018, 02:39
Матвиенко: принятые правовые и технические меры позволят провести самые открытые выборы

Загрузка...
12 марта 2018, 12:24
Евросоюз продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний РФ
13 марта 2018, 00:09
США об отравлении Скрипаля: Это беспредел и дискриминация
12 марта 2018, 20:54
Украинский комбат: Мечтаю стереть Россию с карты и из общественного сознания
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 марта 2018, 08:24
Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит баланс сил в Сирии
11 марта 2018, 05:54
Перешла на гиперзвук: Минобороны опубликовало видео боевого запуска ракеты "Кинжал"
06 марта 2018, 08:54
Конец эры американских ультиматумов. ЕС и Россия объединились против США
06 марта 2018, 08:24
Украина – первая жертва новой внешней политики России
11 марта 2018, 15:39
"Не могу простить только одно" - Путин максимально коротко ответил на вопрос о прощении
11 марта 2018, 21:54
Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
06 марта 2018, 20:09
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.