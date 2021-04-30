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Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ответим"

30 апреля 2021, 06:45  •  597 • Политика
США предостерегли Россию от прекращения работы "Радио Свобода"*. "Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы "РСЕ/РС"*, мы ответим", - заявил представитель Госдепа.
Власти США открыто пригрозили России "последствиями", если финансируемая из американского госбюджета радиостанция "Радио Свобода/Свободная Европа"* будет закрыта. С дерзким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
По его словам, "Радио Свобода"* - это источник "объективных новостей и информации", хотя радиостанцию неоднократно ловили на фейках, дезинформации и вбросах. Также глава пресс-службы Госдепа назвал радиостанцию важным "связующим звеном" между США и Россией.
Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы "РСЕ/РС"*, мы ответим,
- пригрозил Нед Прайс.
К таким шагам представитель Госдепа отнёс присвоение "Радио Свобода"* статуса иноагента. Якобы это отражает значительную нетерпимость и суровые ограничения. При этом он тактично умалчивает, что канал RT в США сталкивается с точно таким же приёмом.
Напомним, что в России СМИ-иноагенты обязаны маркировать свои материалы соответствующим образом. "Радио Свобода"* игнорирует это требование, за что получает штрафы, сумма которых постепенно растёт.
* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

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