США предостерегли Россию от прекращения работы "Радио Свобода"*. "Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы "РСЕ/РС"*, мы ответим", - заявил представитель Госдепа.

Власти США открыто пригрозили России "последствиями", если финансируемая из американского госбюджета радиостанция "Радио Свобода/Свободная Европа"* будет закрыта. С дерзким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По его словам, "Радио Свобода"* - это источник "объективных новостей и информации", хотя радиостанцию неоднократно ловили на фейках, дезинформации и вбросах. Также глава пресс-службы Госдепа назвал радиостанцию важным "связующим звеном" между США и Россией.

Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы "РСЕ/РС"*, мы ответим,

- пригрозил Нед Прайс.

К таким шагам представитель Госдепа отнёс присвоение "Радио Свобода"* статуса иноагента. Якобы это отражает значительную нетерпимость и суровые ограничения. При этом он тактично умалчивает, что канал RT в США сталкивается с точно таким же приёмом.

Напомним, что в России СМИ-иноагенты обязаны маркировать свои материалы соответствующим образом. "Радио Свобода"* игнорирует это требование, за что получает штрафы, сумма которых постепенно растёт.

* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.