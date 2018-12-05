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Госдеп США пригрозил России болью

05 декабря 2018, 01:54  •  85 • Политика
В Госдепе США заявили, что России грозят «боль и последствия» за задержание украинских военных кораблей, нарушивших границу в Керченском проливе.
Госдеп США выступил с угрозами в адрес России по поводу задержания украинских моряков, нарушивших российскую границу в Керченском проливе. Ведомство пообещало «боль и последствия».
«России грозят боль и последствия, если задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков не освободят», - заявили в Госдепе США.

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