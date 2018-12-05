Госдеп США пригрозил России болью

В Госдепе США заявили, что России грозят «боль и последствия» за задержание украинских военных кораблей, нарушивших границу в Керченском проливе.

Госдеп США выступил с угрозами в адрес России по поводу задержания украинских моряков, нарушивших российскую границу в Керченском проливе. Ведомство пообещало «боль и последствия».