|
Госдеп США пригрозил России болью
05 декабря 2018, 01:54 • 85 • Политика
В Госдепе США заявили, что России грозят «боль и последствия» за задержание украинских военных кораблей, нарушивших границу в Керченском проливе.
Госдеп США выступил с угрозами в адрес России по поводу задержания украинских моряков, нарушивших российскую границу в Керченском проливе. Ведомство пообещало «боль и последствия».
Подпишитесь на нас
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
03 декабря 2018, 04:24
|
29 ноября 2018, 02:54
|
30 ноября 2018, 01:40
|
28 ноября 2018, 10:39
|
29 ноября 2018, 01:28
|
30 ноября 2018, 08:09
|
28 ноября 2018, 20:24