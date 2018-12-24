Госдеп США предупредил о "праздничных" терактах в Барселоне

Государственный департамент США заявил, что в Барселоне могут произойти теракты в новогодне-рождественские праздники. В американском ведомстве не уточнили, кто может стоять за террористической атакой и с чем она может быть связана.

Напомним, что 17 августа 2017 года террорист ИГ* на грузовике устроил преднамеренный наезд на толпу людей. Он проехал почти полкилометра по одной из излюбленных улиц туристов, давя всех на своём пути. Его жертвами стали 13 человек, ещё более сотни были госпитализированы.

Кроме того, недавно в Барселоне произошли беспорядки из-за выездного совета министров. Сторонники независимости Каталонии попытались прорваться к политикам сквозь полицейские кордоны и заграждения, что привело к столкновениям, в которых пострадали журналисты.

* Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".