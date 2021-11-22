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Госдеп США поймали на лжи: Разведка России предупредила, что ситуация напоминает Грузию 2008 года
22 ноября 2021, 17:15 • 145 • Политика
СВР обвинила Госдеп в распространении ложной информации о подготовке вторжения на Украину. Провокационная политика США и ЕС даёт Киеву чувство вседозволенности, как Саакашвили в 2008 году, добавили в ведомстве.
Госдепартамент США распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).
При этом было отмечено, что поступают данные о концентрации сил и средств вооружённых сил Украины на границе с Россией и Белоруссией. В СВР указали, что ситуация напоминает ту, что была перед нападением Грузии на Южную Осетию в 2008 году.
- говорится в заявлении пресс-службы СВР.
Отмечается, что в прошлый раз всё закончилось тем, что президент Грузии Михаил Саакашвили сорвался с цепи и попытался уничтожить русских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. И ему это очень дорого обошлось.
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