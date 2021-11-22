СВР обвинила Госдеп в распространении ложной информации о подготовке вторжения на Украину. Провокационная политика США и ЕС даёт Киеву чувство вседозволенности, как Саакашвили в 2008 году, добавили в ведомстве.

Госдепартамент США распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Об этом сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

При этом было отмечено, что поступают данные о концентрации сил и средств вооружённых сил Украины на границе с Россией и Белоруссией. В СВР указали, что ситуация напоминает ту, что была перед нападением Грузии на Южную Осетию в 2008 году.

Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года,

- говорится в заявлении пресс-службы СВР.

Отмечается, что в прошлый раз всё закончилось тем, что президент Грузии Михаил Саакашвили сорвался с цепи и попытался уничтожить русских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. И ему это очень дорого обошлось.