Госдеп США потребовал освободить Сенцова

Госдепартамент США потребовал от России освободить Олега Сенцова пока он не умер от голодовки.

США хотят, чтобы сидящий в российской тюрьме по обвинению в терроризме Олег Сенцов, был освобожде. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам США надеются на то, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать «такой трагедии». Видимо, имеется виду его голодовка и возможная смерть. Науэрт пообещала, что если это произойдет, то будут призывы привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в этом.

Выяснилось, что в США следят за тем сколько «голодает» Сенцов – 100 дней.