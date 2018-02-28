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Госдеп США пополнил санкционный список гражданами Нигерии и Сомали

28 февраля 2018, 00:09  •  59 • Политика
Ведомство расширило санкционный список за связи с террористами ИГИЛ.
Госдеп США пополнил санкционный список гражданами Нигерии и Сомали, а также семью организациями из Азии и Африки. Ограничительные меры были наложены за связь лиц и организаций с террористической группировкой "Исламское государство"*. Подробности сообщаются на сайте американского ведомства.
В официальном сообщении Госдепа говорится, что под санкции попали связанные с ИГИЛ организации из Египта, Бангладеш, Филиппин, Сомали, Нигерии и Туниса. Также в санкционный список были включены два физических лица - гражданин Сомали и гражданин Нигерии.
Согласно действующим в США правилам, банковские счета лиц и организаций, включенных в санкционный список, автоматически замораживаются. Кроме того, американским фирмам и компаниям запрещается ведение любых дел с попавшими под санкции физическими и юридическими лицами.
* Запрещенная в России террористическая организация.

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