Госдеп США пообещал России «боль и последствия» из-за задержания украинских моряков

Госдепартамент США, выразив «озабоченность» судьбой украинских моряков, арестованных во время совершения ими провокации в Керченском проливе, заявил, что не собирается «спускать это дело на тормозах», и пригрозил России «болью и последствиями», если украинские граждане не будут отпущены.

Представитель Госдепартамента США заявил, что задержание украинских моряков в Керченском проливе - «не тот вопрос, который можно спустить на тормозах». Заявив об «озабоченности» США этим инцидентом, он сообщил, что вместе с союзниками обсуждают меры воздействия на Россию, требуя вернуть на родину украинских граждан.

Существует целый спектр различных вариантов, как это можно сделать, отметил представитель Госдепа. По его словам, «американские власти намерены увеличить цену», которую России придется «заплатить за действия на Украине». При этом российской стороне обещаны «боль и последствия», если выдвигаемые требования выполнены не будут.

Напомним, 25 ноября во время движения из Черного моря в Азовское по Керченскому проливу украинские военные корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» грубо нарушили российскую границу.

Суда были задержаны после того, как отказались подчиняться законным требованиям сопровождавших их катеров и кораблей погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ.

Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу, однако жертв удалось избежать. При осмотре на украинских судах обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ «скрытно пройти через Керченский пролив». Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.