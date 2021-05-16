Госдеп США похвалил Данию за арктическую оборону против России

Госдеп США заявил, что обеспокоен усилением военного присутствия России в Арктике, и похвалил Копенгаген, который в последнее время часто поднимает эту тему, предлагая выстроить арктическую оборону против Москвы.

В воскресенье Госдепартамент США обнародовал заявление в связи с поездкой госсекретаря Энтони Блинкена в Данию, в котором выразил обеспокоенность усилением военного присутствия России в Арктике. В Вашингтоне считают, что Копенгаген также обращает внимание на этот вопрос.

Более того, США приветствуют недавнее решение королевства потратить $245 млн на оборону Североатлантического региона и Арктики, подчеркнули в Госдепе. Это, по мнению американских властей, якобы свидетельствует о приверженности Дании к сохранению стабильности и безопасности Арктики.

"Соединённые Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе", - утверждают в американском внешнеполитическом ведомстве.

Энтони Блинкен должен приехать с визитом в Данию сегодня, 16 мая, для проведения переговоров с премьер-министром королевства Метте Фредериксен, главой МИД Еппе Куфудом. Обсуждаться в том числе будет и вопрос безопасности в Арктике.