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Госдеп США перешёл на открытый шантаж России
27 января 2022, 06:50 • 263 • Политика
В США перешли уже к открытому шантажу России. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс "ясно дал понять", что в случае "вторжения" России на Украину "Северный поток - 2" не продвинется вперёд".
В эфире радиостанции NPR официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс напомнил о том, что сам газопровод пока ещё не введён в строй в полной мере. И это, увы, факт. Немецкий регулятор до сих пор не выдал соответствующий сертификат. Процесс финального запуска "Северного потока - 2" откладывается.
Нед Прайс считает, что этот газопровод сейчас является "рычагом воздействия" для США и Германии. И, судя по словам представителя Госдепа, за этот рычаг в Вашингтоне готовы дёрнуть. Это Нед Прайс "ясно дал понять" Москве в радиоэфире.
"Если Россия тем или иным образом вторгнется на Украину, "Северный поток - 2" не продвинется вперёд", - перешёл на открытый шантаж России представитель Госдепартамента США.
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