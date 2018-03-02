Госдеп США ответил России обвинением в применении химоружия

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По словам Хизер Науэрт, ведомство изучает документы о ситуации в Восточной Гуте.

Соединенные Штаты рассматривают ряд возможностей привлечения России к ответственности за атаки, якобы происходящие против "мирных жителей в Сирии". Об этом в четверг заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга для журналистов.

США обвиняют сирийское правительство в применении химоружия, и Москва несет за это ответственность, заявила Науэрт. "Мы изучаем механизмы, которые позволят нам привлечь к ответственности Сирию и Россию за использование Дамаском химоружия против своего народа", - сказала она.

"Мы привлечем Россию к ответственности", - пообещала Науэрт. По ее словам, США считают Россию частично виновной в том, что Сирия не соблюдает режим прекращения огня, о котором заявил на прошлой неделе Совет Безопасности ООН.

"Мы наблюдаем за ситуацией в Восточной Гуте после того, как ООН единогласно утвердило прекращение огня. Однако боевые действия продолжаются", - заявила Науэрт. По ее словам, подконтрольные сирийскому правительству войска убивают "невинных мирных жителей".