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Госдеп США ответил России обвинением в применении химоружия

02 марта 2018, 04:09  •  79 • Политика
По словам Хизер Науэрт, ведомство изучает документы о ситуации в Восточной Гуте.
Соединенные Штаты рассматривают ряд возможностей привлечения России к ответственности за атаки, якобы происходящие против "мирных жителей в Сирии". Об этом в четверг заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга для журналистов.
США обвиняют сирийское правительство в применении химоружия, и Москва несет за это ответственность, заявила Науэрт. "Мы изучаем механизмы, которые позволят нам привлечь к ответственности Сирию и Россию за использование Дамаском химоружия против своего народа", - сказала она.
"Мы привлечем Россию к ответственности", - пообещала Науэрт. По ее словам, США считают Россию частично виновной в том, что Сирия не соблюдает режим прекращения огня, о котором заявил на прошлой неделе Совет Безопасности ООН.
"Мы наблюдаем за ситуацией в Восточной Гуте после того, как ООН единогласно утвердило прекращение огня. Однако боевые действия продолжаются", - заявила Науэрт. По ее словам, подконтрольные сирийскому правительству войска убивают "невинных мирных жителей".

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