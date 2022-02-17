Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / Политика

Госдеп США отказался считать "геноцидом" расправы над жителями Донбасса: "Не видим оснований"

17 февраля 2022, 02:10  •  62 • Политика
Госдеп США отреагировал на заявления о геноциде в Донбассе. Ранее об этом заявил президент Путин.
В Госдепартаменте США не согласны с оценками России о геноциде населения в Донбассе.
Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента России Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований,
- прокомментировал ситуацию представитель ведомства Нед Прайс.
Ранее заявления об обнаружении массовых захоронений жертв обстрелов в Донбассе представитель Белого дома Джен Псаки назвала дезинформацией.
Ранее президент Путин назвал военные действия против Донбасса имеющими признаки геноцида.
Как сообщал Царьград, осенью 2021 года обнаружены несколько массовых захоронений мирных жителей Донбасса, погибших от обстрелов ВСУ в 2014-2015 годах. Эксгумировано около 300 тел, среди них много женщин и детей.
По данным фактам СК России возбудил уголовное дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны.
Жертвами войны Украины против жителей Донбасса с 2014 года стали не менее 15 тысяч человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


62
Источник
Похожие новости
16 февраля 2022, 22:40
Нападение на полицейских в Москве: Мигрант с ножом успел ранить двоих
16 февраля 2022, 22:40
Захарова назвала "сумасшедшим хором" истерию Запада о России: "С днем вторжения"
17 февраля 2022, 00:25
"Да ладно?!": Диалог Макрона и Шольца о России стал подовом для шутки
17 февраля 2022, 00:25
В Германии открестились от заявлений Шольца об Украине и НАТО: "Канцлер такого не говорил"
17 февраля 2022, 00:25
Не заметили отвода войск: Россия вновь озаботила США
17 февраля 2022, 00:25
"Отмечаем очередной день "ненападения" на Украину": Захарова потроллила Госдеп США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2022, 23:35
"Торпеду в бочину - и братская могила": "Похоронный" сценарий для подлодки США составил Баранец
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
12 февраля 2022, 14:15
"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
12 февраля 2022, 14:15
Бегут не только дипломаты: Минобороны Великобритании выступило с заявлением
16 февраля 2022, 11:00
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.