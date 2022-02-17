Госдеп США отказался считать "геноцидом" расправы над жителями Донбасса: "Не видим оснований"

Госдеп США отреагировал на заявления о геноциде в Донбассе. Ранее об этом заявил президент Путин.

В Госдепартаменте США не согласны с оценками России о геноциде населения в Донбассе.

Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента России Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований,

- прокомментировал ситуацию представитель ведомства Нед Прайс.

Ранее заявления об обнаружении массовых захоронений жертв обстрелов в Донбассе представитель Белого дома Джен Псаки назвала дезинформацией.

Ранее президент Путин назвал военные действия против Донбасса имеющими признаки геноцида.

Как сообщал Царьград, осенью 2021 года обнаружены несколько массовых захоронений мирных жителей Донбасса, погибших от обстрелов ВСУ в 2014-2015 годах. Эксгумировано около 300 тел, среди них много женщин и детей.

По данным фактам СК России возбудил уголовное дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Жертвами войны Украины против жителей Донбасса с 2014 года стали не менее 15 тысяч человек.