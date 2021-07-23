Госдеп США опроверг отказ от санкций против "Северного потока - 2"

В Госдепартаменте США заявили, что продолжат использовать санкции против газопровода в Германию.

США продолжат политику санкций и подобных инструментов против газопровода "Северный поток - 2" даже после соглашения с Германией.

"Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - заявил в четверг глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Дипломат добавил, что к моменту начала работы администрации Байдена газопровод был готов на 90%. В Белом доме пришли к выводу о том, что "санкции не остановили бы сооружение трубопровода", отметил Прайс.

Он отметил, что США не заключали договорённостей о прекращении односторонних санкций против участников проекта, передаёт ТАСС.

Ранее Царьград сообщал, что в Госдепартаменте США признались, что бессильны остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".