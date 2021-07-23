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Госдеп США опроверг отказ от санкций против "Северного потока - 2"

23 июля 2021, 01:15  •  79 • Политика
В Госдепартаменте США заявили, что продолжат использовать санкции против газопровода в Германию.
США продолжат политику санкций и подобных инструментов против газопровода "Северный поток - 2" даже после соглашения с Германией.
"Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - заявил в четверг глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Дипломат добавил, что к моменту начала работы администрации Байдена газопровод был готов на 90%. В Белом доме пришли к выводу о том, что "санкции не остановили бы сооружение трубопровода", отметил Прайс.
Он отметил, что США не заключали договорённостей о прекращении односторонних санкций против участников проекта, передаёт ТАСС.
Ранее Царьград сообщал, что в Госдепартаменте США признались, что бессильны остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".

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