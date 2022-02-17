Госдеп США оправдался за отсутствие вторжения России: "Точный день не указывали"

В Госдепе США объяснили осечку со вторжением России. Ранее в США нагнетали истерию вокруг Украины и называли 16 февраля датой начала войны.

В Госдепартаменте США пояснили отсутствие "вторжения" России, ранее обещанное в США.

США никогда не называли точных сроков "вторжения" России на Украину, утверждает официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения", - цитирует "РИА Новости" слова дипломата на брифинге 17 февраля.

Представитель ведомства пояснил, что официальные лица в США пытались донести, что "Россия создала возможности для атаки в любое время".

Ранее официальные лица администрации США неоднократно предупреждали об опасности, грозящей Украине от России. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Россия может "спустить курок" на Украине "сегодня, завтра, на следующей неделе".

Ранее в МИД России обратились к СМИ Запада для получения от них "графика вторжений", чтобы распределить отпуска.