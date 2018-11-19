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Госдеп США объявил о намерении вытеснить российский газ из Австрии
19 ноября 2018, 08:54 • 83 • Политика
Госдеп США обнародовал Стратегию развития отношений с Австрией, в которой говорится о стремлении Вашингтона противостоять влиянию России и Китая в регионе. В документе также говорится о планах по вытеснению российского газа с австрийского энергетического рынка.
В документе, обнародованном американским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что в настоящее время Россия занимает доминирующее положение на австрийском рынке природного газа, что воспринимается в США как "вызов".
В Вашингтоне объявили о существовании долгосрочных планов по продвижению на энергетический рынок Австрии альтернативных источников природного газа.
В то же время еще летом 2018 года президент Австрии Александр ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным говорил, что не намерен менять российский природный газ на сжиженный газ из США, поскольку американские поставки обходились бы в два-три раза дороже. А австралийский премьер Себастьян Куртц отмечал, что сотрудничество "Газпрома" и австрийского энергетического предприятия OMV выгодно обеим сторонам, напоминает RT.
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