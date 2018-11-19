Госдеп США объявил о намерении вытеснить российский газ из Австрии

Госдеп США обнародовал Стратегию развития отношений с Австрией, в которой говорится о стремлении Вашингтона противостоять влиянию России и Китая в регионе. В документе также говорится о планах по вытеснению российского газа с австрийского энергетического рынка.

В документе, обнародованном американским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что в настоящее время Россия занимает доминирующее положение на австрийском рынке природного газа, что воспринимается в США как "вызов".

В Вашингтоне объявили о существовании долгосрочных планов по продвижению на энергетический рынок Австрии альтернативных источников природного газа.

В то же время еще летом 2018 года президент Австрии Александр ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным говорил, что не намерен менять российский природный газ на сжиженный газ из США, поскольку американские поставки обходились бы в два-три раза дороже. А австралийский премьер Себастьян Куртц отмечал, что сотрудничество "Газпрома" и австрийского энергетического предприятия OMV выгодно обеим сторонам, напоминает RT.