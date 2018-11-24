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Госдеп США обвинил Россию в попытках помешать устремлению Украины к Западу
24 ноября 2018, 05:54 • 62 • Политика
Госдепартамент США утверждает, что «украинцы вновь умирают» из-за действия России, которая пытается помешать устремлению Украины к Западу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном официальным представителем ведомства Хизер Науэрт.
В нем проводится параллель с так называемым голодомором. По мнению Вашингтона, и 85 лет назад и сегодня причиной гибели людей на Украине является «агрессия России».
Ведомство также заверил Киев в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и праве украинского народа самостоятельно выбирать свой путь.
Ранее США порекомендовали украинским властям устроить полную блокаду Донбасса, не пропуская, ни людей, ни ресурсы. По мнению Вашингтона, это приведет к революционной ситуации в самопровозглашенных республиках, что ускорит возвращение их территорий под контроль Киева.
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