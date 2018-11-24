Госдеп США обвинил Россию в попытках помешать устремлению Украины к Западу

Госдепартамент США утверждает, что «украинцы вновь умирают» из-за действия России, которая пытается помешать устремлению Украины к Западу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном официальным представителем ведомства Хизер Науэрт.

В нем проводится параллель с так называемым голодомором. По мнению Вашингтона, и 85 лет назад и сегодня причиной гибели людей на Украине является «агрессия России».

«Но Россия не сможет победить стойкий украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему», - считают в Госдепе.

Ведомство также заверил Киев в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и праве украинского народа самостоятельно выбирать свой путь.

Ранее США порекомендовали украинским властям устроить полную блокаду Донбасса, не пропуская, ни людей, ни ресурсы. По мнению Вашингтона, это приведет к революционной ситуации в самопровозглашенных республиках, что ускорит возвращение их территорий под контроль Киева.