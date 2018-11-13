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Госдеп США обещает все новые санкции, пока Россия не вернет Украине Крым

13 ноября 2018, 00:09  •  49 • Политика
США пообещали больше санкций против России после выборов в Донбассе. Их будут вводить, пока Крым не вернется под контроль Киева, говорится в заявлении Госдепа.
Госдеп США пообещал вводить против России всё новые и новые санкции, пока Москва не отдаст Крым Украине и не выполнит Минские соглашения. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
В заявлении Госдепа отмечается, что США обсуждают выборы в Донбассе со своими союзниками. Сами выборы ведомство назвало «нелегитимными», а также добавило, что избранным по их результатам лицам нет места в составе «предусмотренных конституцией Украины властей».
Напомним, что выборы в Донецкой и Луганской народных республиках прошли в воскресенье, 11 ноября. По их результатам были избраны главы ДНР и ЛНР, а также депутаты парламентов республик.
«Будем продолжать вводить санкции против России, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернёт контроль над Крымом Украине», - говорится в заявлении Госдепа.

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