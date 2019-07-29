Госдеп США не планирует третью встречу Трампа и Ким Чен Ына – Помпео

"Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына не стоит на повестке дня", — заявил Майк Помпео.

Ранее в начале апреля Помпео, наоборот, утверждал, что третья встреча президента Дональда Трампа и главы Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ына "не за горами". С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу CBS.

В тот раз дипломат выразил уверенность, что американский и северокорейский лидеры скоро продолжат диалог. "Уверен, что третья встреча будет", — сказал Помпео.

Перед этим 28 февраля второй американо-северокорейский саммит на высшем уровне прошёл во вьетнамском Ханое. При этом сторонам не удалось прийти к какому-либо совместному соглашению.