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Госдеп США не планирует третью встречу Трампа и Ким Чен Ына – Помпео
29 июля 2019, 17:39 • 38 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ближайшее время встреча президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не планируется. Встреча могла бы стать третьей по счету.
"Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына не стоит на повестке дня", — заявил Майк Помпео.
Ранее в начале апреля Помпео, наоборот, утверждал, что третья встреча президента Дональда Трампа и главы Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ына "не за горами". С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу CBS.
В тот раз дипломат выразил уверенность, что американский и северокорейский лидеры скоро продолжат диалог. "Уверен, что третья встреча будет", — сказал Помпео.
Перед этим 28 февраля второй американо-северокорейский саммит на высшем уровне прошёл во вьетнамском Ханое. При этом сторонам не удалось прийти к какому-либо совместному соглашению.
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