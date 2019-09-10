Госдеп США добрался до Сургута: Под санкции попали два сотрудника СК России

Власти США ввели санкции против ещё двух граждан России. Ими оказались два сотрудника следственного комитете России в Сургуте. Это следует из сообщения Госдепартамента США.

Ранее - 26 августа - в США вступил в действие второй пакет санкций в отношении России в связи с "делом Скрипалей". Предлогом для введения ограничений стало нарушение американского закона о непредставлении гарантий. В МИД России ответили на это, что Россия никогда не примет навязываемые ей "правила поведения" по чьим-либо лекалам.