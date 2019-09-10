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Госдеп США добрался до Сургута: Под санкции попали два сотрудника СК России
10 сентября 2019, 19:09 • 14 • Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России в Сургуте, сообщает американский Госдепартамент.
Власти США ввели санкции против ещё двух граждан России. Ими оказались два сотрудника следственного комитете России в Сургуте. Это следует из сообщения Госдепартамента США.
Ранее - 26 августа - в США вступил в действие второй пакет санкций в отношении России в связи с "делом Скрипалей". Предлогом для введения ограничений стало нарушение американского закона о непредставлении гарантий. В МИД России ответили на это, что Россия никогда не примет навязываемые ей "правила поведения" по чьим-либо лекалам.
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