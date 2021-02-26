Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя...
Главная / Политика

Госдеп США дал указание военным Армении

26 февраля 2021, 00:10  •  93 • Политика
Госдеп США заявил, что армянская армия не должна вмешиваться в политику.
В Госдепе США дали указание Вооружённым силам Армении. Представительница американского ведомства Нед Прайс заявила, что армянские военные не должны вмешиваться в политику.
Американская чиновница добавила, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в Ереване. Но пока в Госдепе не могут определить, имела ли место попытка госпереворота или же нет. В этой связи ведомство США призывает все стороны избегать любой эскалации и насилия, а все противоречия решать мирно и без агрессии.
Мы напоминаем всем сторонам о базовом демократическом принципе, что вооружённые силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику,
- гласит заявление Госдепа США.
Напомним, что попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна в очередной раз оправдаться за поражение в войне за Нагорный Карабах, использовав в качестве "козла отпущения" российские комплексы "Искандер", дала прямо противоположный эффект. Военные высмеяли главу правительства, что привело к громким отставкам в Генштабе. В ответ военные потребовали уже от Пашиняна уйти с поста премьера. По мнению армянского военного руководства, глава правительства "больше не способен принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент", пишет Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
25 февраля 2021, 20:30
Пашиняну бросили спасительную соломинку? "В Ереване приземлилось несколько самолётов с наличкой"
25 февраля 2021, 20:30
В России заподозрили неладное с Пашиняном: Его ввели в заблуждение
25 февраля 2021, 20:30
"Пусть меня расстреляют": Пашиняна обвинили в гибели 5000 армян
25 февраля 2021, 20:30
Лукашенко идет на опережение: Белорусам заморозили цены на продукты и лекарства
25 февраля 2021, 22:20
Опубликован план ядерной войны России с НАТО
25 февраля 2021, 22:20
"Вы группка иноязычных": Кальюлайд просят перестать вбивать клин между эстонцами и русскими
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
24 февраля 2021, 14:15
Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"
23 февраля 2021, 06:10
СБУ провалилась на версии с "отсталым танком": "Высекли сами себя" - Коротченко
19 февраля 2021, 09:35
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
22 февраля 2021, 22:50
Ахметов объявил войну Путину
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.