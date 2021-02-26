Госдеп США дал указание военным Армении

Госдеп США заявил, что армянская армия не должна вмешиваться в политику.

В Госдепе США дали указание Вооружённым силам Армении. Представительница американского ведомства Нед Прайс заявила, что армянские военные не должны вмешиваться в политику.

Американская чиновница добавила, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в Ереване. Но пока в Госдепе не могут определить, имела ли место попытка госпереворота или же нет. В этой связи ведомство США призывает все стороны избегать любой эскалации и насилия, а все противоречия решать мирно и без агрессии.

Мы напоминаем всем сторонам о базовом демократическом принципе, что вооружённые силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику,

- гласит заявление Госдепа США.

Напомним, что попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна в очередной раз оправдаться за поражение в войне за Нагорный Карабах, использовав в качестве "козла отпущения" российские комплексы "Искандер", дала прямо противоположный эффект. Военные высмеяли главу правительства, что привело к громким отставкам в Генштабе. В ответ военные потребовали уже от Пашиняна уйти с поста премьера. По мнению армянского военного руководства, глава правительства "больше не способен принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент", пишет Nation News.