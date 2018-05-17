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Госдеп: США были бы рады, если бы проект "Северный поток - 2" не был претворен в жизнь
17 мая 2018, 21:09 • 70 • Украина
БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. США не исключают санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2", и были бы рады, если бы он не был претворен в жизнь. Об этом заявила в четверг в Берлине замглавы отдела Госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк.
"Мы были бы рады, если бы этот проект не был осуществлен", - приводит ее слова немецкое издание Spiegel Online. Оудкирк высказала мнение, что реализация проекта не пойдет на пользу Украине и Европе.
Представитель Госдепа указала на то, что в прошлом году США создали условия для введения санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. В то же время она подчеркнула, что США попытаются убедить европейских партнеров дипломатическим путем в необходимости не реализовывать этот проект. Оудкирк также сомневается в том, что Россия сможет предоставить Киеву гарантии сохранения транзита через украинскую территорию.
"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд куб. м газа в год.
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