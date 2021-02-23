Госдеп сделал откровенное признание о "Северном потоке - 2". Раскрыта истинная причина давления США

В Госдепе сделали откровенное признание о "Северном потоке - 2". Раскрыта истинная причина давления США. Представитель ведомства признался, что, по сути, единственным поводом для санкций является геополитическая ситуация. Он уточнил, что тем самым Вашингтон рассчитывает сдержать распространение влияния РФ.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга высказался по поводу санкций США, направленных против "Северного потока - 2".

Он счёл давление, оказываемое Вашингтоном на процесс реализации проекта, вполне эффективным. По его мнению, предпринятые шаги успешно решают задачи руководства Соединённых Штатов.

Дипломат также объяснил, что именно послужило поводом для избрания такой стратегии в отношении строительства газопровода. Соответствующий вопрос задал один из представителей прессы.

Прайс заявил, что, по сути, есть лишь одна причина - сложная геополитическая ситуация. Он уточнил, что тем самым власти США рассчитывают сдержать распространение влияния РФ.

Представитель Госдепа добавил, что администрация главы Белого дома Джо Байдена решила не изобретать велосипед и вместо этого придерживается в данном вопросе того же курса, что и ранее 45-й американский президент Дональд Трамп.